Zázraky se nedějí. S body na Spartě jsme nepočítali, říká trenér Petržela

Úvod duelu patřil jednoznačně Spartě. Hosté se bránili a do útoku se vydávali jen zřídkakdy. Postupem času se výkon moravského celku lepšil a po brance Ekpaie mohl Zlín dokonce uvažovat o bodovém zisku.

Jenže domácí si vítězství pohlídali, podle kouče Petržely po právu. O čem ještě mluvil?

O předvedené hře: „Sparta vyhrála naprosto zaslouženě. V prvním poločase jsme byli ustrašení, především ti hráči, kteří tolik nehrávají. Vůbec se s tím tlakem nevyrovnali. Byli jsme zralí na víc gólů. Před druhou půlí jsem na ně trošku přitvrdil, pak už se snažili hrát a byli nebezpeční. Úvodní půle ale prakticky rozhodla. A druhý gól, co jsme dostali? To vůbec nechápu, musím se na to podívat. Tři naši hráči u jednoho soupeře a oni ho pustí! Zase u toho byl mladý Bačo.“

O nervozitě hráčů: „Většina z nich hrála na Spartě poprvé v životě. Měli by být stateční, místo toho ale byli… Nechci to říct sprostě, ale víte co. Ani já jsem nečekal, že budou tak bázliví. Sestava však byla tak slepená, že jsem v nějaký zázrak ani nevěřil. Ty se nekonají. Když dokážou tihle kluci se Spartou prohrát jenom o gól, tak to není zas tak strašné.“

O vyhlídkách do budoucna: „Já to vidím jednoznačně, musíme se zachránit! Pokud teď porazíme doma Olomouc, tak se nám to povede. Uděláme pro to všechno. Pak hostíme Liberec, hrajeme derby na Slovácku. Je úplně jedno, kde tu výhru získáme. S body na Spartě jsem ani moc nepočítal. Věděli jsme, že nebudou hrát Vukadinovič a Holzer, což jsou možná naši dva nejlepší hráči, navíc Hronek nebyl úplně zdravotně v pořádku. Opakuji, že na to, co jsme tu měli, jsme odehráli ještě dobré utkání. Sami jste mohli vidět, že třeba ten mladý černoch (Bijimine) pořád přihrává dozadu, dozadu, dozadu. Hrát dopředu se bojí. To jsou ale hráči, které jsem zdědil a se kterými budu muset pracovat.“