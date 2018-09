Plzeň je zase první, Zlín v čele ligy vydržel 25 hodin. Co na to Slavia?

Slávisté během pátku a soboty klesli z první na třetí místo, mají však odehráno o zápas méně.

Nejdřív Zlín využil předehrávky a zvítězil na Bohemians 1:0. V zápase bylo málo šancí, hosté však přece jen jednu využili díky střídajícímu Hronkovi.

„První místo, i když jen průběžné, bylo motivací. I kdyby to mělo být jen na den, je to pro Zlín úžasné. Úžíváme si to,“ radoval se zlínský kouč Michal Bílek.

Bylo to na pětadvacet hodin, než Zlín po vydřeném vítězství nad nováčkem z Opavy sesadila Plzeň. Gól dala až tři minuty před koncem z penalty, kterou sudí Berka nařídil za ruku Zapalače. Verdikt učinil až poté, co si prohlédl video, původně ukázal na rohový kop.

„Rozhodovaly situace, které nechci ani komentovat. Televize to ukáže tak, že je to jasně vidět. Nějaká technika, která to neukáže, nemá smysl. Buď mějme techniku, která bude prokazovat věci, kterou jsou jasné. Nebo když tu techniku nemáme, tak se na to vykašleme,“ zdůraznil plzeňský kouč Pavel Vrba.

Zřejmě narážel na neuznaný gól Krmenčíka, který skóroval v postavení na hraně ofsajdu. A ani ze záznamu nešlo přesně určit, jestli měla branka platit, nebo ne. Mimochodem, nedokonalá technika, resp. chybějící software, který videoasistentovi umožní použít tzv. ofsajdové čáry, Plzni nedávno hrála do not. V srpnu proti Zlínu (1:0) neměl videosudí jasný důkaz, že před gólem Krmenčíka byl v ofsajdu plzeňský Řezník, aby branku doporučil neuznat (více čtěte zde).

Plzeň, která k pátému vítězství z celkových sedmi stačil jediný gól, se do čela vrátila poté, co před dvěma týdny před reprezentační přestávkou utrpěla debakl na Slavii (0:4) a klesla o skóre na druhou příčku. Souboj proti Opavě byl pro ni posledním testen před středečním vstupem do Ligy mistrů proti CSKA Moskva.

V sobotu se hrálo už jen v Příbrami, domácí poprvé bez letošního objevu Jana Matouška porazili Olomouc. Pro ni to byla šestá porážka za sebou a sedmá z osmi letošních zápasů. „Strach o svou pozici nemám. Buď to otočíme, nebo to půjde s někým jiným. Strach do toho ale nepatří,“ prohlásil olomoucký kouč Václav Jílek.

V neděli jsou na programu čtyři utkání.

Hraje se v Praze na Dukle, v Jablonci, v Teplicích a v Uherském Hradišti, kde se představí Slavia, jenž dosud tabulka vedla. V pondělí je na programu šlágr Baník Ostrava - Sparta.