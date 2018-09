Nebudu brečet, k ničemu to není, řekl po zahozené penaltě Hašek

Pět minut po inkasované brance se hráči Bohemians dostali do vápna hostů, kde Bačo místo míče trefil Vodháněla a sudí Proske odpískal penaltu. Protože obvyklí exekutoři Mašek s Jindřiškem nebyli na hřišti, šel ji zahrát Martin Hašek. „Máme určenou skupinu, ze které jsem byl na hřišti jen já. Tak jsem ji šel kopnout,“ řekl.

Proč jste penaltu neproměnil?

Špatně jsem se rozhodl. Měl jsem dvě možnosti. Buď gólman skáče napřed a je lepší si počkat na pohyb a dát to k druhé tyči. Tam je ale riziko, že mě vystojí a já nedám ránu. Zvolil jsem způsob, ve kterém se cítím silnější - nekoukat na gólmana a trefit míč čistě k tyči. To se relativně podařilo, ale díky tomu, že skočil brzy, se k té tyči dostal.

Usmíváte se. Je to proto, že Bohemians hrají nahoře a nejsou pod tlakem?

Tak to určitě není, každá porážka nás mrzí, ale já tady nebudu brečet, protože by to ničemu nepomohlo. Udělal jsem všechno, co jsem mohl. Maximálně jsem se koncentroval, snažil jsem se to proměnit... Samozřejmě jsem se klukům omluvil, ale nemám proč na sebe být naštvaný. Byl bych, kdybych se nesoustředil nebo dělal blbosti.

Jak jste viděl zápas se Zlínem?

Soupeř měl navrch v držení míče, hlavně na začátku druhé půle. Nebezpečné situace jsme naopak měli my. Ruda Reiter šel sám na gólmana, pak dával před bránu Júsufovi, který to nějak netrefil. Ve druhé půli Júsuf zachytil jejich rozehrávku a nahrál před bránu bráchovi, který promáchl. Šancí jsme měli dost, ale bohužel jsme nebyli produktivní a Zlín nás trestal. Je to dobré mužstvo, které odehrálo dobrý zápas.

Jak se vám hrálo s bratrem Filipem?

Je hezké vidět známou tvář (smích). Znáte každého spoluhráče, víte, kam mu dát přihrávku, co by mohl dělat... Bráchu znám samozřejmě dobře, ale to ostatní spoluhráče taky. Z lidského hlediska je fajn, že jsme si spolu zahráli. Z fotbalového hlediska nás trenér vybral do sestavy, tak se snažíme hrát, jak nejlépe umíme.

Půjdete domů a proberete to s ním?

Ještě nevím, jestli půjdeme domů, nebo budeme mít týmovou večeři. Ale je jasné, že se o tom budeme bavit. Máme to rádi, tak si o tom popovídáme.

V minulých kolech jste měli trochu štěstí, otočili jste zápas v Olomouci, v posledních minutách jste srovnali proti Spartě. Neodvrátilo se od vás?

To je relativní. Olomouc dala jeden gól, o kterém jsme se později dozvěděli, že padl z ofsajdu. A druhý byl z penalty, kdy byl přetažený centr na nikoho a my zbytečně zahráli rukou. Z jediné další šance trefili tyč. Sparta kromě toho gólu neměla jedinou šanci, takže si nemyslím, že to bylo štěstí. Proti Zlínu jsme tak dobrý zápas nehráli. Kdybychom měli větší kvalitu a některou z šancí proměnili, mohlo to být jinak. Holt nejsme tak dobré mužstvo jako Real Madrid nebo Barcelona, abychom pokaždé hráli dobře.