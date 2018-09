Nesmíme se teď zbláznit, uklidňuje rozjetý tým zlínský brankář Dostál

O den dříve poprvé v nejvyšší soutěži chytil penaltu, a v Ďolíčku tak protáhl svoji ligovou neprůstřelnost už na 373 minut, spolu s pohárem neinkasoval pět utkání v řadě.

„Cením si toho strašně moc. I když jsem na jaře tolik nechytal, v minulé sezoně nám obrana úplně nefungovala,“ připomněl Dostál, že Zlín měl druhou nejpropustnější defenzivu. „V prvních čtyřech kolech jsme dostali pět branek. Teď si obrana sedla a klape, jak má. Systém se třemi stopery nám sedl, trenér Bílek poznal, že na rozestavení 3-5-2 máme vhodnou typologii hráčů.“

Na první chycenou penaltu jste musel čekat až do pátku a 63. ligového zápasu. Věděl jste to?

V poháru jsme nějakou chytil, ale v lize si na žádnou nevzpomenu. Na Slovácku mi pomohla tyč. Zvedne mi to sebevědomí. S trenérem brankářů (Ota Novák) jsme se po zápase smáli, že penalty nejsou silná stránky ani jednoho z nás. Takže musím být rád za každou chycenou penaltu.

Na penalty si moc nevěříte?

Kolikrát potřebujete i štěstí, je to hodně o klidu. Penalty jsou tak specifické a v zápasech ojedinělé, že se nedají ani moc natrénovat, i když se jim samozřejmě na tréninku věnujeme.

A jak to bylo v Ďolíčku?

Přestože nekopal žádný z obvyklých exekutorů Bohemky, věděl jsem, že půjdu na stranu, kam obvykle domácí posílají penalty, tedy po noze střelce. Martin Hašek je levák, takže jsem skočil doprava a vyšlo to.

Po dvou letech jste byli zase první v tabulce. Užil jste si to?

Je to nádherné. Za ty výsledky a výkony do vyšších pater tabulky patříme, ale musíme makat dál, abychom se tam udrželi. Před dvěma lety jsme byli nahoře. Hráli jsme s lehkostí, byli jsme psychicky v pohodě, v kabině to fungovalo. Všechno souvisí se vším. To se pak hraje úplně jinak.

Troufáte si na první šestku, která si to v nadstavbě rozdá o titul a pohárové příčky?

Na to je ještě strašně brzo. Musíme to ukočírovat v hlavách. Nesmíme se teď zbláznit a měnit, co funguje. Musíme pořád stejně pracovat.

Evropa je ale lákavá, ne?

Před dvěma lety jsme skončili v lize šestí a díky vítězství v poháru jsme si ji zahráli. Někteří jsme si Evropskou ligu vyzkoušeli a je to úplně jiný level. Je to velká motivace.

Ligu chytáte čtvrtou sezonu a zatím jste neměl tak pevnou pozici jedničky. Pomáhá vám to?

S trenérem jsem se o tom několikrát bavil. Pro klid je to dobré. Ale máme šikovného druhého brankáře (Jan Šiška), který vyroste. Klub se o tenhle post do budoucna nemusí bát.