Soupeř nás vyškolil v proměňování šancí, konstatoval trenér Rada

Jablonečtí toužili napravit předchozí prohru 0:2 v Brně od nováčka Opavy, ale s Boleslaví to bylo ještě horší. Opět nedali gól a dostali ještě jeden navíc. „Soupeř nás vyškolil v proměňování šancí,“ vystihl problém kouč poražených Petr Rada.

Jeho svěřenci sice vystřelili na bránu devětkrát, mimo desetkrát, na rohy vyhráli 8:0, ale nebylo to nic platné. V brance Boleslavi totiž doslova čaroval gólman Šeda. Skvělými reflexivními zákroky vychytal ve druhé půli při největším tlaku Severočechů obrovské šance po hlavičkách zblízka Holeše i Doležala, zneškodnil sólo Chramosty, ránu pod břevno Považance či nebezpečný pokus Ikauniekse z úhlu.

„Měl jsem už před sebou volnou bránu, trknul jsem do míče hlavou a najednou se tam zjevila Šedova ruka,“ popsal jeden z marných pokusů Jablonce o gólovou radost Holeš.

„Nehráli jsme úplně špatně, ale zase jsme udělali gólmana soupeře nejlepším hráčem utkání,“ konstatoval zklamaně špílmachr Jablonce Michal Trávník. „Ta naše špatná produktivita rozhodla.“

A právě v ní byli hosté stoprocentní: tři střely na bránu = tři góly! V první půli před trefou Přikryla podklouzl stoper Břečka, vzápětí nedosáhl hlavou na centr druhý stoper Hovorka a Komličenko se lehce vyhoupl do čela tabulky střelců. A v 67. minutě zkolabovala po centru celá defenziva a Takács dal v klidu krásný gól. „Byly to laciné góly,“ štvalo kouče Radu. „Vzadu jsme couvali, báli se, pozdě dostupovali soupeře, bylo tam hodně strachu.“

Fotbalisté Jablonce tak dostali před Evropskou ligou, kdy ve čtvrtek hrají v Rennes, tvrdý třígólový úder. „Pokud bychom tam měli takový strach jako dneska, tak by to bylo špatné. Máme tři dny na to, abychom se na Evropskou ligu přeorientovali,“ velí Rada.