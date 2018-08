Kauza plzeňského gólu. Proč ho videorozhodčí nechal uznat

„V Plzni platí neregulérní góly videorozhodčímu navzdory,“ hudrovaly zástupy fanoušků ostatních klubů.

Záznam televize O2 TV divákům ukázal záběr, podle kterého byl plzeňský Radim Řezník při rozhodující akci zápasu v těsném ofsajdu.

Aby to bylo zřejmé, musela si televize pomoci tzv. ofsajdovou čárou. Jenže tuto pomůcku videorozhodčí při přezkoumání brankové situace k dispozici nemá.

„Aby videosudí mohl využít ofsajdovou čáru, potřebuje k tomu speciální software, který je nákladný a v naší lize ho ještě nemáme,“ upozorňuje Roman Hrubeš, šéf projektu videorozhodčích a zároveň člen komise rozhodčích fotbalové asociace. „Každopádně pracujeme na tom, abychom ho měli už během podzimu.“

Když se pustíte záznam situace a nebudete mít k dispozici ofsajdovou čáru, těžko si se stoprocentní jistotou dovolíte říct, že Řezník byl po centru Procházky v ofsajdové pozici. Poté se zapojil do hry tím, že chtěl hlavičkovat a ovlivnil zásah zlínského brankáře Dostála. Ten následně inkasoval po střele Krmenčíka.

Proto bylo pro videorozhodčího utkání Karla Hrubeše nesmírně složité rozhodnout, že Řezník porušil pravidla, aby hlavnímu mohl doporučit gól neuznat. Asistent u videa totiž opravuje jen zjevná pochybení a musí si být stoprocentně jistý, že k němu došlo.

Proto po utkání suše oznámil: „Postavení hráče Řezníka předcházelo brance, takže jsme to přezkoumávali. Ze záběru, které jsme měli k dispozici na monitoru nedošlo ke zjevnému pochybení asistenta, hráč Řezník v ofsajdové pozici nebyl, takže gól regulérní.“

A vinit asistenta, že měl Řezníkovo postavení rozpoznat, by bylo přísné. Lidským okem to bylo těžko postřehnutelné

„Ofsajd? To vůbec nevíme,“ divili Zlínští krátce po porážce 0:1. „Ale když jsme viděli záznam, tak nás porážka mrzela o to víc. Zpáteční cesta nebyla ideální,“ mračil se brankář Stanislav Dostál.

Podobných reakcí fanoušků jste mohli zachytit tisíce.

Videorozhodčí si nemůže „namalovat“ ofsajdovou čáru jako technici v televizi. To může jen za pomoci zvláštního programu, který používají v italské či německé lize, nebo ho měli k dispozici na nedávném mistrovství světa v Rusku.

„Jde o systém, který tým odborníků pro FIFA vyvíjel skoro dva roky,“ upozorňuje Roman Hrubeš. „Zjistilo se totiž, že televizní ofsajdové čáry hlásí obrovskou chybovost. Kdežto u tohoto softwaru jde takřka o dokonalou pomůcku. Kamery zohlední výšku, z jaké hřiště snímají, zakřivení hrací plochy, prostě všechno.“

Laicky řečeno, systém pracuje na principu Jestřábího oka v tenisu. Kamery na stadionu si za pomoci programu samy vytvoří síť čar na hřišti a videosudí je používá podle potřeby, navíc všechno je v trojrozměrném zobrazení, takže takřka s přesností na milimetry.

Rozpoznají, když se hráč jen nahne hlavou, ale tělo mu zůstane v rovině s posledním bránícím protivníkem.

Chyboval asistent Melichar

V Plzni by takový systém Řezníkovo postavení s téměř stoprocentní přesností dokázal rozšifrovat. Ale bez něj...

To však neznamená, že v Plzni bylo všechno správně. V prvním poločase pomezní Melichar hrubě chyboval, když odmával ofsajd zlínskému útočníkovi Beaugelovi, který běžel sám na bránu.

Melichar měl akci nechat dokončit a učinit verdikt až poté. Pokud by Beauguel skóroval a Melichar následně signalizoval porušení pravidel, videorozhodčí by situaci přezkoumal. Zjistilo by se, že o ofsajd se nejednalo a gól by byl uznán.

Takhle videosudí nemohl zkoumat nic, protože pomezní akci zastavil už na začátku a to je chyba.

Asistenti na čarách přitom mají instrukce, aby situace, které bezprostředně mohou vést ke vstřelení branky, pouštěli a udělali rozhodnutí až následně po dokončení akce.