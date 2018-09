Měli jsme jen dva společné tréninky, cenil si Trpišovský pohodové výhry

Nebyl jste si jistý, co s vámi reprezentační přestávka udělá?

Dlouhodobě s tím nemáme dobré zkušenosti. Na jaře dvě utkání po reprezentačních pauzách dopadla špatně. My jsme teď byli rozjetí, dařilo se nám, pak bylo hodně hráčů pryč. Ze základu s námi trénovali jen dva hráči. Reprezentanti se vraceli postupně a z osmi jich pět dorazilo s velkými zdravotními problémy. Pomohlo nám, že se hrálo v neděli. Být utkání v sobotu, možná by někdo z nich nenastoupil.

Výkon týmu vám udělal radost?

Ano, relativně rychle jsme vedli 3:0, pak už se zápas dohrával docela v poklidu. I když jsme do něj úplně dobře nevstoupili, prvních 20 minut byl soupeř pohyblivější. Pomohl nám gól po standardce, od něj jsme hráli v některých fázích velice dobře kombinačně. Celkově to bylo zasloužené vítězství. Jsem rád, jak se kluci dali dohromady, zkoncentrovali se a dokázali přepnout. Vždyť my jsme měli jen dva společné tréninky.

Co jste říkal na sérii soupeřových zákroků v závěru?

To mě mrzí, dva zákroky byly zbytečné, zvlášť za toho stavu a v 90. minutě. S Coufalem to po faulu po odehrání míče nevypadá dobře. V kontextu toho, že hrajeme ve čtvrtek Evropskou ligu, je to pro hráče citlivé.

Hned jste na celý zápas nasadil posilu ze Zlína, záložníka Traorého. Jak se vám líbil?

Troufnu si říct, že prvních 20 minut byl náš nejlepší hráč. Fakt jsme se do toho nemohli dostat, na některých bylo vidět, že se pomalu dostávali do provozní teploty. Slovácko bylo lepší, líp se pohybovalo. Traoré v tu dobu naší hře dominoval, udržel spoustu míčů, vypadal výborně. Myslím, že mu pomohlo, že teď s námi dva týdny trénoval a absolvoval i utkání v Nitře. Díky dalším dvěma Afričanům do týmu rychle zapadl a je vidět, že to je vyzrálý hráč, není to mladý janek. Kromě toho, že umí hrát fotbal, je i takticky velmi vyspělý a sedí mu styl, který hrajeme. Jsme hodně na míči, v tom on je silný, proto jsme jej brali. Rozhodli jsme se pro něj, protože vypadal dobře v tréninku, taky měl dnes narozeniny a navíc hrál na Slovácku výborně před třemi týdny už se Zlínem. Byla to celkem jednoduchá volba.

A druhá posila, mladý Matoušek z Příbrami, kterého jste nasadil na čtvrt hodiny?

Měl to složitější, protože byl s jedenadvacítkou a připojil se k nám ve středu. Navíc v pátek dodělával maturitu. Má toho teď fakt hodně, takže jej do toho chceme uvádět postupně. Ale do týmu zapadl výborně, i když patří mezi nejmladší. Myslím, že kromě reprezentačních pauz už budeme hrát jenom anglické týdny, a vzhledem k tomu, že zápasy jdou rychle za sebou a on má možnost do nich naskočit, bude pro něj adaptace rychlá.

Ve čtvrtek vstupujete domácím zápasem s Bordeaux do základní skupiny Evropské ligy. Projevilo se to i v utkání na Slovácku?

Byl to pro nás strašně důležitý zápas, takže jsme reagovali jen některými střídáními za stavu 3:0. Stáhli jsme hráče, kteří měli náročný program, třeba Pepa Hušbauer nebo Standa Tecl.

Z jakého důvodu vám chyběl Milan Škoda?

Je bohužel zraněný. Má problém z utkání v Nitře, je to zhruba na 14 dní a týká se to nohy, nechtěl bych to moc specifikovat. Naštěstí mu to umožňuje běhat a jezdit na kole, takže se udržuje v kondici.