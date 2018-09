Tlak? Buď to otočíme, nebo to půjde s někým jiným, říká trenér Jílek

Výstižné hodnocení výkonu sigmáků u Litavky, přesto jeho obsah zaráží, protože kdy jindy by mělo být vidět odhodlání. Dva týdny usilovné přípravy během reprezentační přestávky vystačily Sigmě jen na úvodní půlhodinu, kdy Příbram zmáčkla, jenže Faltovu střelu zblízka zázračně vykopl Švenger a Plšek po rohu mířil hlavou těsně mimo. Pak se převaha vytratila.

„Odehráli jsme dobrých třicet minut, kdy jsme byli jednoznačně lepší, ale šance jsme neproměnili. Pak soupeř srovnal hru a bylo to rozhárané. Příbram se pak dostala do jediné šance a z ní skórovala,“ uvedl po zápase Jílek.

Zatímco v předkole Evropské ligy jeho tým dokázal držet krok se slovutnou Sevillou, nyní ho popravil Miroslav Slepička, který už kariéru ukončil, naplno se věnoval ultimátním zápasům v kleci a teď se v 36 letech vrátil.

V 58. minutě se nechal Sladký u levé lajny naivně obejít Ghaňanem Antwim, který předložil míč Slepičkovi, jenž se s ním v šestnáctce bez potíží otočil a po zemi skóroval. Přitom se nenašel nikdo v červeném dresu, kdo by mu střelu ztížil, stoper Václav Jemelka se spíše snažil blokovat a ostatní přihlíželi. „Je to pořád dokola. Zase jsme dostali lacinou branku, zase jsme nedali. Nedokážeme si vytvořit skoro pořádnou šanci, a když si ji vytvoříme, tak ji neproměníme,“ láteřil obránce Václav Jemelka do kamery klubové televize.

Inkasovaný gól Hanáky paralyzoval, a i když trenér Jílek postupně poslal na hřiště další dva útočníky – Dvořáka a Yunise, nedokázali si vytvořit tlak, střely ani šance. Ta jediná přišla až v samotném závěru, Zahradníček však hlavičkoval jen do připraveného Švengera. „Fotbalová kvalita tam je, ale musíme se o výsledek po rvat více než dnes. V Evropské lize jsme se prali o každý balon, teď to tam není – a nevím proč. Bez toho budeme body sbírat těžko,“ tuší Jílek.

Bárka Sigmy se povážlivě naklání. Ne tolik kvůli předposlednímu místu, i to jistě bolí, větší problém však je, že s body poztrácela hlavně sebedůvěru. Z minulých let je stále v živé paměti, že tento tým sice má talent, ale také je psychicky labilní a tlak spodních pater i hrozby sestupu neumí zvládat. Letošní situace už začíná sestupové roky připomínat. „My si v kabině neustále něco říkáme, ale pořád nám to nejde. Nevím už, čím to je. Proti Bohemce (2:3) jsme dali dva góly a stejně jsme nevyhráli, tentokrát jsme ani nedali. Je to nějaká krize, a ne a ne ji prolomit,“ marně hledá odpovědi Jemelka.

A tak začíná Sigma pomalu tonout v beznaději. „Je to tím, že jsme ztratili velkou dávku sebevědomí. Je třeba jeden výsledek, který to zlomí. Věřil jsem, že to bude Příbram, ale využila svou jedinou šanci a zkušeně si pohlídala vítězství. Musíme to dokázat příště, kdy to bude asi nejdůležitější zápas pro další vývoj sezony,“ tuší Jílek před domácím zápasem s Duklou (sobota, 15.00).

Pokud by ani ten Sigma nezvládla, pak... „Strach o pozici nemám. Buď to otočíme, nebo to půjde s někým jiným. Strach do toho ale nepatří,“ odmítá kouč tlak.