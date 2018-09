Mladoboleslavský brankář Šeda zářil v Jablonci jako na Ajaxu

dnes 9:55

Koho do brány? Post gólmanské jedničky je v Mladé Boleslavi už několik let těžko řešitelným rébusem. Mezi tyčemi selhává jedno jméno za druhým. Na Jana Šedu padla volba v Boleslavi už několikrát. Když se nedařilo jeho kolegovi, šel do brány on, ale většinou to nemělo dlouhého trvání. Šeda byl vždy brán za gólmana, který nedokáže vystoupit z šedi. Minimálně v neděli to ale dokázal brilantně!