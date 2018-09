Pomohlo mi, že jsem penalty v týdnu trénoval, řekl Hrošovský

„Byl jsem jedním z určených hráčů. Tomáš Hořava už nebyl na hřišti, takže jsem to vzal na sebe. Věřil jsem si. Zrovna v týdnu jsem penalty trénoval, pomohlo to,“ vyprávěl pak Hrošovský novinářům.

Měl jste jasno, kam penaltu kopnete nebo jste čekal na pohyb gólmana?

Byl jsem předem rozhodnutý.

Už jste se někdy v podobné situaci ocitl, že jste šel na penaltu pár minut před koncem?

Nevybavuju si to. Ono já ani těch gólů moc nedávám

Vy jste byl i v té situaci, která penaltě předcházela, jak jste to viděl?

Šel jsem v šestnáctce do souboje se Zapalačem, měl jsem balon na dlouhou nohu. Zdálo se mi, že zahrál rukou. Zkoumali to na videu, takže jasná penalta.

Jak náročné bylo čekání, než sudí rozhodl?

Trvalo to dlouho, ani jsem nepřemýšlel o tom, že to bude penalta. Bavil jsem se s Koldou a Limbou. Pak, když rozhodčí ukázal na penaltu, už to šlo rychle.

Byli jste nahecovaní o to víc, že vám pár minut předtím neuznali gól kvůli ofsajdu?

My jsme to na hřišti nevěděli, že ten gól měl platit. Hráli jsme ale doma, chtěli jsme vyhrát. Pokud chceme titul, musíme takové zápasy zvládat. Jsem rád, že se to nakonec povedlo.

Měli jste ale možná rozhodnout už jinak a dřív. Nemuselo to být takové drama…

Už v prvním poločase jsme měli dvě tutové šance, a když tohle neproměníme, je potom vždycky těžší dobývat obranu soupeře.

Jak je vítězství nad Opavou důležité směrem ke středečnímu zápasu s CSKA Moskva, kterým vstoupíte do Ligy mistrů?

Každá výhra je velmi důležitá, i když s CSKA to bude jiná soutěž. Já osobně už se na Ligu mistrů velmi těším, i když to asi bude jiné. Nemyslím si, že bychom tolik drželi balon.

Cítíte, že s CSKA Moskva to může klíčový zápas s ohledem na postupové šance?

Je to první zápas doma. Se soupeřem, s nímž bychom mohli relativně něco uhrát, ale ještě jsme se na ně ani nepřipravovali. Soustředili jsme se na Opavu, teď se nachystáme na CSKA.