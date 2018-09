Spor o křeče. Fotbalisté Teplic odmítají, že je s Karvinou fingovali

„To šuškání slyšíte, nebudu říkat, že ne. Ale bylo by z mé strany absolutně neprofesionální, abych se k tomu nějak vyjadřoval,“ poznamenal brankář Jakub Diviš. „Nikdo si nic takového nepřipouštěl, prostě jsme chtěli urvat tři body. Byly pro nás tak důležité, že jsme byli pro to ochotní udělat cokoli.“

Teplice si vítězný pokřik užily po pětizápasovém čekání, v kalendářním roce šlo teprve o jejich třetí tříbodový úspěch. I proto byl Šmejkal v ohrožení. „Těžko se mi to komentuje. Nebylo mi řečeno, jestli nevyhrajete, dneska končíte. Takhle bych to řekl,“ uvedl kouč.

Kdyby ale uspěla Karviná, nikdo by se nemohl divit. Byla nebezpečnější, dělala průvan v teplickém vápně a jednou skoro z čáry míč vykopával domácí stoper Jeřábek. Jenže Teplice své první dvě střely na branku proměnily ve slepené góly díky Žitnému a Vaněčkovi. Střídající Ramírez finiš zdramatizoval 11 minut před koncem. Na poslední roh běžel i karvinský brankář Berkovec, dostal se k pěkné ráně, leč minul.

„Ve 2. půli se mi vůbec nelíbila hra Teplic, 10 minut se jejich hráči váleli údajně kvůli křečím. To nemělo s fotbalem nic společného,“ čertil se kouč hostů Roman Nádvorník. „Ale zápas Teplice zvládly, ať fotbalově nebo nefotbalově, gratuluji jim. Dohrály to zkušeně, hru rozkouskovaly, my si to prohráli sami. Na začátku jsme byli silnější na balonu i kombinačně, z toho pak pramenilo podcenění a dva naivní inkasované góly.“

Šmejkal odmítl fingování potíží. „Bylo těžké počasí a křeče měl Ljevakovič, jemuž je 35 let, a pak Shejbal,který hrál mistrovské utkání po roce. Vyšlo to ze hry,“ tvrdil teplický trenér a souznil s ním kanonýr David Vaněček: „Pro mě nejtěžší zápas v roce, i když ani nevím, čemu bych to přisuzoval. Nerozumím tomu. Osobně jsem měl od 70. minuty křeče. A plno kluků taky.“

Podle hrdiny Diviše bylo nasazení Teplic enormní. „Někdy to je válka. Kluky chytaly křeče, všichni šli do soubojů na 130 procent, do každé střely se snažili skočit,“ líčil.

Skláři se odlepují od spodku tabulky. „Po písknutí snad v 98. minutě jsme všichni popadali na hřiště a byli jsme rádi, že jsme se vůbec zvedli a dostali se do kabiny,“ řekl Vaněček. „Vydřená výhra a obrovská úleva.“