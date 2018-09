Duklu zalila dobrá nálada. Kouč Skuhravý: Máme nejlepší stopery v lize

Bylo na něm znát, jak moc si oddechl. A nejen on. Po vítězství 2:0 nad Libercem jásali fanoušci, spokojeně se s hráči zdravili po utkání i bratři Pauknerové, šéfové Dukly. Taková atmosféra na Julisce ještě letos nebyla.



Cítíte velký rozdíl proti tomu, v jakém stavu jste Duklu našel před pár dny?

Kdybych vám odpověděl po pravdě, nevyzní to dobře. Mám sto chutí říct, že se raději zdržím komentáře, ale to nemám ve zvyku.

Takže?

Když se vám nedaří, stoupá nervozita a já si přeju, aby tohle byl ten spouštěč, odrazový můstek pro všechny lidi v Dukle, aby začali naplňovat to, co jsem tady zažil před čtyřmi lety u juniorky, aby Dukla byla soudržný klub, který společně prohrává i vítězí. Věřím, že pokud budeme opakovat výkon s takovým nasazením jako dnes, tak nám fanoušci odpustí i porážku, sám jsem zvědavý, jakým směrem se to celé bude teď ubírat.

Zápas se pro vás ovšem dlouho nevyvíjel dobře, v první půli jste nestíhali.

Nebyli jsme silní v kombinaci, bylo cítit, jak moc se bojíme udělat chybu. Naše rozpoložení nebylo dobré a o to víc si cením, jak nás naši klíčoví hráči, kteří mají držet ten prapor, podrželi. Po přestávce už jsme byli aktivnější, byli jsme lepším týmem a díky dvěma zvládnutým situacím jsme to potvrdili i gólově. Ještě chci říct...

Ano?

Tohle vítězství je nejen velká zásluha hráčů, ale také kluků z realizáku, ať už Richarda Poláka nebo Tomáše Obermajera, kteří mi strašně pomohli, abych se mezi hráči za ten krátký čas zorientoval.

Jak moc vaší hře pomohl slovenský stoper Ján Ďurica?

Asi takhle, jak jsem bral Zdeňka Pospěcha v Opavě, tak beru Janka tady v Dukle. On je pro mě studnice zkušeností a já jsem trenér, který se chce od svých hráčů také učit. On je pro mě partner, svým charizmatem i profesionalitou. Je to hráč, kterého se vyplatí následovat a já to mám v plánu. Doufám, že to pochopí i naši mladší hráči.

Uprostřed obrany, se kterou měla Dukla před vaším příchodem velké problémy, nastoupil vedle další nové tváře Raspopoviče. Byl jste spokojený?

V mých očích, když vím, kdo se pohybuje v české soutěži, jsme viděli nejlepší stoperskou dvojici v lize.

O víkendu prohrála Olomouc i vaše bývalá Opava, hlavní soupeři Dukly v boji o záchranu. Jak důležité v této fázi sezony, že vám neutíkají?

Takhle na to vůbec nekoukám. Pokud chceme být konkurence schopní, musíme se soustředit na vlastní hru, to je ze všeho nejdůležitější. Chceme mít vlastní tvář, jen zatím nevíme, kdy to bude.