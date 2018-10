PONEDĚLNÍK: Pane Berbre, odstupte jako chlap

Chtěl bych psát o reprezentaci, která pod trenérem Šilhavým rázem už není fanouškům lhostejná, což svádí po období Jarolímova temna téměř k bezbřehé euforii.

Chtěl bych, ale nemohu. Cosi shnilého je v českém fotbale a nevidět to by bylo jako smát se na funuse.



Odpusťte tedy, zdali vás již nebaví číst dokola o Romanu B., avšak Ponedělník považuje za svou povinnost mu v této třaskavé době napsat otevřený dopis.

Pane Berbre,

osobně se neznáme, ani jsem od Vás jako někteří mojí kolegové nedostal urážlivé SMS, a já mám v životě zásadu, že si na lidi dělám názor až na základě vlastních zkušeností a nikoli druhých.

Tudíž si o Vás nemusím myslet to, co se všude možně dočítám, že jste všehoschopný Náčelník, jenž vládne fotbalové asociaci silou strachu, že jste nikdy nelitoval vstupu do Státní bezpečnosti a podobně. Přijdete mi místy až démonizovaný. Vždyť jste ve volené funkci, což znamená, že český fotbal Vás chce, jakkoli může jít o zvrácený vztah. Když vyhovuje oběma stranám, proč ne.

A že na protest proti vaším metodám odchází nebo zvažují odchod z českého fotbalu schopní experti?

Jejich volba.

V životě však přichází okamžiky, kdy se ohlédneme. A zničehonic chceme udělat to nejlepší možné. Pro svůj klid. Nebo svědomí. Někdy je však už příliš pozdě.

Naivně a bez všech předsudků se domnívám, že jako místopředseda českého fotbalu máte český fotbal nějak rád. Že Vám na něm záleží.

Proto Vás vyzývám ve slušnosti: odejděte prosím. Sám jako chlap.

I kdyby vše o Vás vyřčené byla nastokrát lež.

Udělejte to pro blaho českého fotbalu. Pro fanoušky výhradně. Už nebudou zpochybňovat kdeco, že za tím stojíte jistojistě Vy. Copak nevnímáte, že atmosféře v českém fotbale tuze škodíte?

Odpadne viník číslo jedna.

Úhlavní nepřítel.

Renomé soutěže stoupne.

I Ponedělník se bude moct zabývat fotbalem - což ho baví mnohem víc - tou překrásnou hrou, na které žel někteří parazitují.

Budete mít božský klid. A co moc, peníze? Vím, ale co z toho není pomíjivé?

Překvapte všechny a možná i sám sebe. Třeba se Vám uleví.

Pořád je to lepší varianta než jiná. Možná si to nepřipouštíte, ale nelze podcenit ani vyloučit následující:

A sice že se veřejnost, média, kluby, fanoušci, osobnosti a především sponzoři spojí ve vzácné jednotě a přijdou se svou výzvou, které se na rozdíl od této nepůjde tak snadno vysmát (média osekají zprávy o fotbale na minimum, fanoušci opustí tribuny, sponzoři přestanou soutěž financovat).

Respektive půjde, ale nemusíte už to být Vy, kdo se bude smát naposled, jak ukázala historie v mnoha paralelách.

Hezké ponedělí.