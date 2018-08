PONEDĚLNÍK: Pořad, který liga nemá, by i loupež za bílého dne rozpitval

Dvě hodiny plné detailního rozboru právě skončených zápasů s grafikou sestav týmů i náhradníků.

S diváky a experty ve studiu.

S komentářem v přítomném čase, který ještě umocňoval atmosféru zaplněných stadionů.

I proto jsem si vybral na škole němčinu. Ten pořad byl/je vynikající.



Nechci kritizovat kolegy za to, že v Česku takový nemáme, dělají jistě, co mohou a máme jiné; k mládí patří vyhraněné názory a přibývající roky vše relativizují, určitě se tak najde spousta dobrých důvodů, proč to tady nejde a za hranicemi ano, jen je to mé malé povzdechnutí, že kdybychom takový - místo sotva půlhodinového - měli i v našem rybníčku, po pátém kole tuzemské ligy by se v něm objevilo nejen toto:

Jediným týmem s plným počtem bodů zůstává mistrovská Plzeň. Jelikož neinkasuje, na vítězství jí stačí jeden ušmudlaný gól.

V Karviné, která ještě nebodovala, stačil i přesto, že kanonýr Krmenčík zahodil penaltu, kterou sudí Orel pískl po zákroku stopera Janečky na Řezníka nikoli hodně přísně, ale špatně. O faul nešlo. To už více jako penalta vypadal zákrok nemotorného kapitána Viktorie Hubníka na druhé straně, když s míčem vzal i nohu soupeře. Nepískal bych ani jednu.



Trenér Nádvorník začal v Karviné hrůzostrašně. Byť i kvůli hrůzostrašnému losu. Očekávám, kdy na lavičku usedne manažer Vlk a spasí své stádo jako už tolikrát.

Sparta zaváhala doma s příbramským nováčkem. Spíš než kritizovat Letenské za to, že nezvládli vítězně zápas, v němž hráli od 42. minuty přesilovou hru, si zaslouží uznání statečná Příbram a zejména pak její brankář Švenger. Dlouho jsem neviděl tak výrazný příspěvek gólmana týmu. Chytil i nemožné a hosté předvedli dva parádní brejky.

Talent Matoušek zase ukázal rychlé nohy, stoper Kaya neměl v běžeckém souboji šanci, což není jeho vina, neboť vítr se chytá špatně a skórující matador Slepička se díky tomu pohodlně prosadil proti svému bývalému týmu. Místo zápasů v MMA v kleci zase řádí na zeleném pažitu. Kdo by tomu věřil?



Na Příbram jsem se těšil už před sezonou, protože její trenér Csaplár má pohled na fotbal, jenž mě baví. Jsem rád, že přináší i body, byť odmítá mantru mnoha trenérů, že nejdřív je potřeba posbírat body a pak hrát fotbal. Jde to i ruku v ruce. Na Spartě s velkou porcí štěstí.

Dobrým rozhodnutím k tomu přispěl i sudí Franěk, když po ochotném pádu sparťanského útočníka Šurala nechal hru pokračovat, Matoušek mezitím rozjel gólovou akci a až pak se rozhodčí podíval na video, zda náhodou nebyl Šural faulovaný. Kdyby ano, musel by gól Slepičky odvolat a nařídit penaltu. Šural faulovaný nebyl.



To trest by si sparťanský kapitán s nadsázkou zasloužil za pozápasové řeči: „Neříkám, že to byla penalta, ale my z toho dostaneme gól. Kdyby byl normální, tak to pískne a pak si to zkontroluje u videa. A ne, že za pár vteřin z toho padne gól na druhé straně.“



Pamatuji si, jak německý reportér po zápase griloval mladíka Leverkusenu, jistého Pavla Hapala, otázkami, proč simuloval a on tomu lámanou němčinou do kamery čelil. Bez vytáček. Oba se po zápase chovali jako profíci - reportér i kající hráč.

Poprvé body ztratila také Slavia. S Jabloncem nehrála dobře, ačkoli i jablonecký brankář Hrubý se musel činit. Jablonec začal sezonu po několika změnách v sestavě rozpačitě, až jsem si říkal, jestli vůbec stihne nahodit motory před základní skupinou Evropské ligy. Vypadá to, že trenérský mazák Petr Rada časuje formu týmu příkladně. Vše nej k úterním 60. narozeninám, pane trenére!



Antoníčkovo pokání

Zlodějem kola je pomezní rozhodčí Antoníček, který obral Bohemku o vítězství v Liberci, když odmával neexistující ofsajd Nečasovi, jenž v poslední minutě dával na 2:1 pro klokany.

Tady musí přijít flastr, stopka, Antoníčkovo pokání. A příště nejlépe video. Video s ofsajdovou čárou, aby bylo jasno.

„Loupež za bílého dne,“ napsal na Instagram záložník Bohemians Vaníček.

Parádně si zastřílela Mladá Boleslav, začíná si to tam sedat. Trenér Weber pracuje s mladšími hráči, výsledek 6:1 proti Opavě je snad neuchlácholí a hattrick Komličenka ještě povzbudí.



Od Opavy jsem po postupu čekal víc, chyb v defenzivě dělá spoustu, kouč Skuhravý bude mít co dělat, aby mančaft zvednul. Navíc v novém systému ligy padá přímo jen jeden tým, bitva o černého Petra bude napínavá. A další dva mančafty zahučí do baráže. Podobně jako v mojí milé bundeslize.

I Dukla Praha bude mít co dělat, aby se odrazila ze dna ligy. Nula bodů je rovněž pro trenéra Drska, bývalého bundesligového hráče, šílený start, možná ještě horší než pro Nádvorníka.

Proti Slovácku si dal dva vlastní góly mladý stoper Chlumecký, jenž se do vlastní branky trefil i v předchozím domácím zápase proti Bohemians. Jejda, tohle bude chtít sportovního psychologa. A hlavně dobrou partu kolem. Stanou se i horší věci.

Dobré lidi a fotbalové pořady přeji i vám.



Schönen Montag.