PONEDĚLNÍK: Sparta si to umí udělat pěkné. Kdy už bouchne šéf do stolu?

Odvolání trenéra Pavla Hapala po blamáži ve 2. předkole Evropské ligy se Suboticou může působit unáhleně, ale popravdě moc se mu nedivím, byť vedení Letenských nemělo takovou trpělivost jako s Italem Stramaccionim.

Hapal od března neudělal s nesourodým týmem téměř žádný progres, také v přípravě to byla bída, která vyvrcholila v Srbsku. Jako by hráči svého trenéra v tom nechali.

Jedna věc je nerozpoznatelná herní tvář a druhá pak základní fotbalové atributy jako nasazení a zodpovědnost. Sparťané dopřávali soupeři hodně místa. Všude. Na centry, při střele, na křídle jako ve vápně.

To nevěstí nic dobrého a jednoznačně za to zodpovídá trenér, i když by člověk řekl, že už jen za ty milionové podpisové bonusy by se mohly hvězdy snažit víc.

Sympaťáka Hapala mi je lidsky líto, dostat v den 49. narozenin padáka je cynický dárek. Neznamená to, že je špatný trenér, jinde hezký fotbal jeho týmy hrály, možná by potřeboval víc času, ale možná to ve Spartě zkrátka nešlo stejně jako při jeho hráčském angažmá a nebylo už nač čekat.

Jen odvolání Hapala není řešení stejně jako dočasný návrat sportovního ředitele Ščasného na lavičku, byť začal v Jablonci vítězně a třeba zvládne ještě zvrátit i špatně rozehrané předkolo Evropské ligy. Trenérské dovednosti na to má.

Ščasný si Hapala i posily vytipoval, a tak by měl také nést zodpovědnost. Podobně jako generální ředitel Kotalík. Sparta se už několik sezon pohybuje v bludném kruhu a rozseknout ho může jen majitel Křetínský bouchnutím do stolu. Nikoli tím, že vymění pouze židle. To on klub trpělivě dotuje, ukazuje velké sparťanské srdce, nikoli však správná řešení.

Jenže není snadné získat schopné manažery, zvlášť když Nezmara ulovila Slavia. Budoucnost Sparty by mohla být v legendě Tomáši Rosickém, pokud nasbírá zkušenosti, bude mít rozhodující pravomoci a hlavně - bude-li mít zájem dělat radikální a mnohdy nepříjemná rozhodnutí.

Sparta je pro trenéry pořád lákadlo

Nejde o to, jestli máte v základní sestavě jediného Čecha jako naposledy v Jablonci, nebo osm odchovanců jako Olomouc při výhře 4:0 v Mladé Boleslavi, byť je to sympatičtější a levnější cesta, ale o to, aby koncepce měla hlavu a patu, neměnila se s výměnou trenéra každého půlroku, fanoušci se mohli s klubem ztotožnit a hrou bavit.

Zatím kotel hloupě hučí na Kangu, který údajně není dvakrát týmový hráč, ale pokud bude dělat body, tým ho potřebuje.

Sparta zase hledá nového trenéra. Zvolí zahraniční cestu, nebo českou? V tuzemsku padají jména jako Hašek z Bohemky, nebo olomoucký Jílek, nejlepší kouč minulé sezony, který také Spartu dobře zná ze tříleté štace, kdy na Letné dělal asistenta.

Mělo by to logiku, Jílek roste pro velký klub, má jasný rozpoznatelný a atraktivní rukopis, ale pozor, také v Sigmě na něj potřeboval více než půlroku času a mezitím Olomouc spadla. Taková trpělivost ve Spartě není ani možná.

Byť se říká, že si teď trenéři ve Spartě leda zkazí reputaci, pořád je to výzva a obrovské lákadlo pro domácí šéfy laviček.

Nejen z pohledu financí. Jílek při výběru posil detailně dbá na to, aby hráč charakterově do mužstva zapadl, až pak se dívá na fotbalové kvality. Týmová chemie je zapeklitá, leč zásadní věc a ve Spartě, zdá se, skřípe, i když do její šatny nevidím a nerad bych někomu křivdil.

Spíš si myslím, že Sparta zvolí kouče cizince. Ale musí to být opravdu expert, pro něhož nebude Ščasný nadřízený, nýbrž rovnocenný partner a pomocník. A-trenér je po majiteli nejdůležitější funkce v klubu.

Správná vyloučení

Někdejší sparťanská ikona Michal Bílek začal zlínské angažmá dvěma výhrami. Pro Zlín je po zbytečné divočině se svérázným Petrželou správnou volbou.

Při výhře nad opavským nováčkem ševcům pomohlo vyloučení stopera Jana Svozila, který lehce zatáhl unikajícího Džafiče. Padat zřejmě nemusel, ale faul to byl a sudí Julínek rozhodl o červené kartě správně.

Svozila v první lize provází smůla. V úvodním kole na Spartě si dal vlastence a když před lety do ligy nakoukl v Olomouci, nezvládl klíčový duel o záchranu s Ostravou. Snad ho všechny negativní zkušenosti posílí. Opava si zatím vybírá nováčkovskou daň, navíc ji nepodrží ani brankář Šrom, jenž se podepsal pod gól na Spartě i se Zlínem.

To druhý nováček jede. Příbram nasázela Bohemce čtyři góly. Také jí pomohla hned dvě vyloučení. Rozhodčího Královce chválím, že bez rozpaků dal červenou kartu brankáři Fryštákovi, který šel pro vysoký míč sprostě kopačkou napřed. Brankář může vystrčit koleno, aby se chránil, ale tohle bylo přes čáru.

Festival krásných gólů: Příbram má Mbappého

Nejvíc nadchnul příbramský dvacetiletý rychlík Jan Matoušek, jenž pohybem připomíná francouzskou hvězdu Kyliana Mbappého. Vezme si míč a šup dopředu. Zrychlení jako jaguár. Krásně se na to dívá. Šup s ním do reprezentačního áčka, netřeba čekat, zase takový mladík to není, to jen v Česku mají trenéři občas tendenci talenty nechat dozrávat na lavičkách a ve třiadvaceti je slavně vytáhnout.

Příbramský Josef Csaplár to naštěstí vidí jinak. I proto můžeme vidět famózní rány 21letého záložníka Romana Květa. Také jeho druhý ligový gól trefil přes zeď. Jako když kopne kůň. Krásné byly i technické obstřely olomouckého Housky a Schranze z Dukly, rána „slabší“ levačkou sigmáka Plška nebo po centru zleva těžký volej pravou placírkou teplického Vaněčka, jenž nejpozději v zimě posílí skotské Hearts.

Nejhezčí brankou kola jsem si ovšem soukromě zvolil lekci slávistického profesora Hušbauera. To si takhle vezmete míč před vápnem, třikrát naznačíte střelu, ze šesti Karvinských uděláte školáky a placírkou zamíříte brankáři mezi nohy. Smekám.

Klobouk dolů před celou Slavií, jak sezonu rozjela. Chtít bavit diváky do poslední minuty a nehrát na údržbu je přesně to, co liga potřebuje. Hlavně aby zvládla kvalifikaci Ligy mistrů s Dynamem Kyjev a udělala si začátek ročníku doopravdy pěkný.

A vám přeji hezké ponedělí.