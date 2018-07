PONEDĚLNÍK: Konečně na lize. Oživí ji systém? Spíš Csaplár

Favorité z velké trojky odstartovali sezonu, jak se sluší - Plzeň, Sparta i Slavia vyhrály minimálně o dvě branky. Že to nebylo bez dílčích vad na kráse, není podstatné s ohledem na začátek soutěže. Šlágrem úvodního kola byla bitva pohárových zástupců; Olomouc v minulém ročníku doma neprohrála ani jednou, teď však musela skousnout drsnou porážku od sešívaných 0:3.



Na Andrově stadionu tomu přihlíželo téměř deset tisíc diváků a to pak hned i fotbal vypadá jinak.

Slavia má vzadu zeď

Oběma týmům děkuji za kombinační styl, ač Sigma od něj kolikrát pod tlakem ustoupila. Přičemž dlouhé míče na útočnou posilu Martina Nešpora neměly sebemenší naději na úspěch. Urostlí stopeři Ngadeu a Deli vytvořili zeď, až mi bylo lehčí váhy Nešpora líto. Zády k brance to bude proti nim mít složité každý útočník v lize, ale líbila se mi celá defenziva Slavie včetně posily Coufala, který debut vylepšil gólem.



Olomouc měla hrát více po stranách, křídelníci Falta se Zahradníčkem by si mohli položit řečnickou otázku (pokud se nezeptá sám Nešpor): Kolik centrů jsme poslali do šestnáctky?



Moc jich nebylo...



Ostatně ze záložníků Sigmy předvedl nadstandardní výkon pouze David Houska (zraněný kanonýr Plšek tuze chyběl), neustále v nabídce, v pohybu, rozděloval pasy a střelecky aktivní. Ale neprosadil se stejně jako střídající Václav Pilař, který ukázal obrovskou chuť do fotbalu, běhal od vápna k vápnu. Žádný strach z obnovení zranění na něj nebyl znát. Moc mu přeji, aby nejen koleno vydrželo. Fotbalista je to na českou ligu výjimečný.



Do této škatulky patří také slávista Stoch. V noze má dynamit, co neváhá explodovat, kdykoli může. Podobně jako petardy ze slávistického kotle, které mu bouchly u hlavy, což se logicky Stochovi nelíbilo a to je z Turecka zvyklý na hodně.

To jeho bomba byla výstavní.

Navíc ji brankář Buchta příliš neviděl přes hlavu clonícího stopera Jan Štěrby. Ale měl ji při svých zkušenostech lépe přečíst a po míči se minimálně vrhnout. Hned jsem si vzpomněl, jak nejlepší brankář minulé sezony přiznal, že má radši situace jeden na jednoho, než ve svém věku skákat k tyčce při střelách z dálky...



Ukázalo se také, že nahradit stopera Radakoviče, jehož prozíravě koupila Sparta za lacinou výstupní klauzuli, nebude pro Olomouc legrace. Štěrba neprožil zrovna šťastný návrat do sestavy, čímž ho nezatracuji. Potřebuje herní praxi, jenže i nadaný Jemelka by se pořád potřeboval ještě učit, což vedle Radakoviče dělal, nebylo to naopak.

Střílejte z dálky, prosím!

Slabší chvilku si na úvod nevybral v bráně jen Buchta. Při střele z dálky zaváhali také opavský Šrom, kterému mezi prsty proklouzl hopík sparťana Kangy, či teplický Diviš v Příbrami, jemuž spálil klouby záložník Květ.

Avšak stejně jako příbramský kouč Csaplár bych ocenil spíše odvahu střelců prásknout do míče. Květ zabalil pořádný pugét.



Vůbec v Příbrami se hrál s Teplicemi zajímavý fotbal plný šancí. Klub kontroverzního bosse Starky se vrátil do ligy a jsem na něj zvědavý stejně jako na Opavu s progresivním koučem Skuhravým.



Také Josefa Csaplára totiž považuji za muže, který má na fotbal inovativní pohled a tudíž ho může pozvednout. Tím nemyslím zprofanovanou hlášku, že nejhorší výsledek je vedení 2:0...



Příbram umí vychovat hráče a Csaplár je může zlepšit. I ze zápasníka MMA Slepičky zase vyrýsoval fotbalistu.



Že Jaroslav Starka není zrovna neviňátko, je druhá věc. Ovšem fotbal miluje. A když hrozí, že hráčům nepřijdou výplaty, pošle svoje peníze. Třeba vydělané byznysem s nevěstinci. Ale pošle. A to se ve fotbalovém světě i podsvětí cení.



Hezké ponedělí.



I celou sezonu.