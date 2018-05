PONEDĚLNÍK: Vítězové i poražení, díky. Fotbalová liga byla zajímavá

Líbila se mi také běhavá Bohemka či Slovácko, které sice hrálo na spodku, ale s mladými a s vizí lepších zítřků.

Naopak fanoušci Sparty, Brna a Jihlavy si moc radosti neužili, ale v lepší zítřky mohou doufat tím spíš.

Chlapec zabalený do modrobílé vlajky fotbalové Olomouce hrdě kráčí náměstím. Pyšný má být nač. Sigmáci po návratu z druhé ligy obsadili čtvrté místo a po devíti letech budou v předkole zápolit o Evropskou ligu. Patří mezi hlavní vítěze české soutěže. Především za atraktivitu hry s mnoha odchovanci v sestavě. Václav Jílek byl právem vyhlášen trenérem sezony.

Povedla se mu jedna přetěžká věc, kterou symbolizuje onen chlapec s vlajkou: vrátit do Olomouce radost z fotbalu. Ačkoli poděkovat za vydařenou sezonu přišlo na poslední utkáni proti Mladé Boleslavi jen pět tisíc lidí, pozitivní atmosféra byla cítit všude kolem, až se Andrův stadion po mexicku vlnil a co na tom, že severní tribunu nebylo ani zapotřebí otevírat.

Pozor na odchody, olomoucké opory mají výstupní klauzule

Po dvou sestupech a především korupční aféře to je ještě běh na dlouhou trať, ovšem Hanáci vystartovali velkolepým způsobem s jasným herním plánem.

To není jen o náročném presinku, kombinační šikovnosti, ale především kompaktní defenzivě, úporným návratům za míč, o kterých už hráči zbytečné nepolemizují, ale automaticky je provádí, zodpovědnosti, nebo chcete-li týmovosti.

Všechno na světě je otázka vkusu, mně se hra Olomouce ve většině případů líbila a zařadil bych ji hned za plzeňskou z podzimu. Na své půdě Sigma ani jednou neprohrála, úctyhodná série v součtu s druhou ligou trvá už 34 zápasů.

A tak v sobotu mohl na hřiště nakráčet i olomoucký primátor Antonín Staněk a posbírat politické body: Sigma je v Evropě, stadion je městský, dobrá věc se podařila!

Město koupilo Andrův stadion, protože klub nutně potřebuje finance. Čili zdaleka ne všechno je v Sigmě báječné, jak by se mohlo po tomto mimořádném sportovním příběhu zdát.

Důležité bude, zda Sigma sežene silného vlastníka, pokud ovšem vůbec shání někoho, kdo nebude jen zárukou finanční stability, ale rovněž vize i s personálními změnami k ní patřící.

Co nejméně odchodů potřebuje před bojem o Evropskou ligu soupiska Olomouce. Zájem o její hráče jistě bude velký, ale měla by přestat vychovávat své nejlepší fotbalisty už jen pro nejlepší kluby z ligy, mančaft ještě podržet a porvat se o jackpot za postup do skupiny Evropské ligy.

Pak se na Hanou vrátí i časy, kdy hráče prodávala do Evropy přímo sama a nepotřebovala k tomu třeba Plzeň. Tohle by měl být olomoucký plán, jen tak se přiblíží k české špičce trvaleji.

Pak je tu realita. Opory Radakovič (defenzivní pilíř), Houska (motor hry) a Plšek (s 11 góly kanonýr ze zálohy) mají ve smlouvách výstupní klauzule, takže s jejich případnými odchody ani klub nic nenadělá. Jsem zvědavý na přestupovou politiku Sigmy, pro její další vývoj bude zásadní a půjde z ní mnohé vyčíst.

Ten chlapec z Olomouce je trenérem sezony, pane Rado

Olomouc o maximální euforii připravil Jablonec, který ji v napínavém finiši sebral třetí místo. Trenér Petr Rada převzal mančaft v zimě na osmé pozici a udělal s ním divy. Po zápase se Slováckem se na tiskové konferenci pustil na dálku do Jílka, který ho v témže čase na své tiskovce chválil za práci, kterou s Jabloncem udělal. Radovi vadilo, že označil předchozí vítězství Severočechů na Slavii za překvapivé až zarážející.

„Mrzí mě, že někdo zpochybňuje naši práci! Vyhráli jsme na Slavii 3:1 a vyhráli jsme zaslouženě. A můj trenérský kolega říká, že Jablonec uhrál překvapivý až zarážející výsledek. Ten chlapec z Olomouce je ještě mladý a do fotbalu ať nezavádí takové věci! Lidem tím dává podnět k tomu, aby zpochybňovali, jestli je fotbal čistý, nebo není,“ spustil Rada emotivní projev.

Jablonec po 16. kole ztrácel na Olomouc 11 bodů, na jaře ovšem vyhrál 11 zápasů ze čtrnácti a s 35 body se stal suverénně nejlepším týmem jara. Skvělá práce!

„Olomouc hrála dobrý fotbal, má tam vynikající hráče a po podzimu před námi vedla o jedenáct bodů. A jestli je to trenér, měl to třetí místo uhrát. Pan Jílek je perspektivní, přeju mu, ale tohle mě mrzí,“ dodal Rada.

Škoda této přestřelky, která vznikla podle mě spíše nedorozuměním a špatnou volbou slov. Jílek si Radovy práce váží a několikrát ji ocenil.

„Dá se to vykládat jakkoliv, ale nebylo to podle mě za hranou. Bylo to takové popíchnutí. Myslím, že Petr Rada to má rád, popichuje taky. Do sportovního světa to patří,“ podotkl Jílek.

Jablonecký šéf Miroslav Pelta před rokem ve vazbě kvůli podezření z dotačního podvodu přemýšlel o mnohém, ale přímý postup do Evropské ligy by ho asi nenapadl. Trefil bingo. Severočeši si mohou poháry zaslouženě užít. Jsou za odměnu.

Druhé místo znamenající předkolo Ligy mistrů uhájila Slavia. Blahopřeji jí hlavně k triumfu v českém poháru, který už snad nebude nikdo považovat za soutěž vhodnou zejména pro to, aby si brankářské dvojky měly kde zachytat.

Jsem zvědavý, jak duo Jan Nezmar - Jindřich Trpišovský bude pokračovat v doplnění hráčů vhodných pro jejich styl fotbalu. Jistě se nedá čekat pompézní představení cizinců za zenitem. Tuhle řeku už v Edenu překročí, odhaduji. Práce budou mít i tak dost, aby atraktivita hry stoupla na požadovanou úroveň. A nemusí být zrovna totální.

Sparta propadla

Velké zklamání panuje na Letné. Páté místo je pro Spartu ostuda zapříčiněná především mizernou přestupovou politikou podtrhnutou špatnou volbou trenéra Stramaccioniho.

Jestli jeho nástupce Pavel Hapal je správnou volbou, si stále netroufám tvrdit, ač jisté zlepšení vidět je, ale jen malé odpovídající malému prostoru na práci. Ten přichází teď a na druhé předkolo Evropské ligy už musí být jasně vidět, jaká je Hapalova Sparta.

Stačilo, aby stejně jako předchozí kolo v Plzni nebyl nominován sudí proškolený na video a Sparta by na Bohemce kopala penaltu, třeba by pak zápas neskončil bez branek a Letenští by hráli místo Olomouce předkolo třetí.

Ale to je ta VIP spravedlnost...

Svědíkova Jihlava vypadala na jaře svěže. Porazila druhou Slavii i první Plzeň, přesto spadla. Jak je tohle možné? Proti Karviné hrála v posledním kole v přímém souboji o ligové bytí. Karviná překvapila, když před zápasem odvolala trenéra Muchu a znovu vsadila na manažera Vlka na lavičce. Zoufalý tah? Ano, ale vyšel bravurně.

Pochvalu si zaslouží také trenér Bohumil Páník, jak dokázal zachránit Ostravu mezi elitou. Byly to nervy do úplného konce, nacpaný stadion, matador Fillo zahodí penaltu, proti poslednímu Brnu byli baníkovci na padáka, ale pak je spasí Diop svým prvním gólem právě včas. Věřím, že Baník bude v příští sezoně lepší. Se srdcařem Barošem.

Ve Zlíně se schyluje k další výměně trenéra, sázka na osobitého Petrželu se ukázala jako nicneřešící, což Ponedělník tušil. Ale zase bylo veselo.



A veselo opět bude. Liga v novém formátu startuje 21. července. Přeju jí proškolené rozhodčí, slábnoucí Berbrův vliv, ať dál rostou návštěvy, ať se experiment vydaří, byť nejsem zastáncem play off ve fotbale.

Hezké ponedělí. I fotbalové prázdniny.