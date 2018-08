PONEDĚLNÍK: Panika kvůli těsnému ofsajdu? Klid, nemáme software

A tak Plzeň vyhrála nad Zlínem 1:0 gólem, jemuž předcházel těsný ofsajd.



A tak se rozjela ostrá debata, k čemu vlastně video máme, když si to umíme šolichat po svém.

Videorozhodčí při přezkoumání brankové situace k dispozici nemá ofsajdovou čárou. „Neboť jde o speciální software, který je nákladný,“ zdůvodnil pro iDNES.cz „drobnou“ nedokonalost Hrubeš. „Každopádně pracujeme na tom, abychom ho měli už během podzimu.“

Aspoň že tak.

Velkým klubům se neškodí nikde na světě, ale Plzni škodí pověst klubu, jehož se sudí bojí, protože mocipán Roman Berbr, místopředseda fotbalové asociace, drží nad Viktorií ochrannou ruku a má vliv na komisi rozhodčích v čele s jejím novým předsedou Jozefem Chovancem.

„Těším se na zhodnocení činnosti nové komise rozhodčích po prvních čtyřech kolech ze strany jejího předsedy. Důvěra se těžce buduje a lehce ztrácí,“ napsal po zápase Plzně na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Jakožto bývalý ministr mu klišé o důvěře věřte. Ví o tom své.

Zatímco při gólové situaci Melichar správně praporek ve sporné situaci nezvedl, v prvním poločase, když zlínský útočník Beauguel pelášil sám na Kozáčika, praporek dole neudržel.

Ofsajd to nebyl. A je úplně jedno, že Beauguel akci zakončil a branku by stejně nedal. Zase to posílí spekulace, že Plzeň nejde na rivaly v boji o titul jen s klackem v ruce. Anebo jde, ale pak je otázka, kdo vlastně ten klacek v ochranné ruce drží, že.

Že je všechno křišťálově čisté a tyhle názory ligu špiní víc než různé pohledy na zpomalené záběry u videa s čárou, či bez?

Kéž by tomu tak bylo, ale pak je potřeba si položit otázku, kdo vůbec dává ke spekulacím zamínku, zda by bývalý estébák Berbr neměl už konečně z českého fotbalu zmizet. Jistěže měl. Tohle můžeme psát od stolu do kolečka, ale dokud nebude tlak sponzorů a osobností, nestane se nic.

Plzni po čtyřech kolech stačilo na plný bodový zisk jen šest gólů. Vyhrávat vyrovnané zápasy je známka vnitřní síly. Nebo jiné síly?

A jsme zase u toho. Přitom jsem chtěl Viktorii hlavně pochválit za buldočí povahu, jenže pak se neodpíská těsný ofsajd ani po zhlédnutí videa, zatímco druhý (ne)ofsajd okamžitě a chválit moc nejde.

Hledá Sparta ještě vůbec trenéra?

Ale chválím rád, takže pochválím aspoň dva další velké kluby za to, že mají plný počet bodů. Sparta se pozoruhodně otřepává z ostudného vypadnutí ze druhého předkola Evropské ligy. V Teplicích konečně potěšila své fanoušky, vyhrála 4:0, dala kouzelné branky, hlavně Frýdkova trefa byla výstavní, řádil především Stanciu. Možná je zbytečné se ohlížet do minulosti, ale vypadnutí se Suboticou čím dál tím víc nejde na rozum. Hledá Sparta ještě vůbec trenéra, nebo provizorní kouč Zdeněk Ščasný zůstane?

Když zůstane v klubu, měl by zůstat i na lavičce. Ostatně za posily je zodpovědný zejména on, nikoli odstřelený trenér Hapal. Tak ať ukáže, co s nimi dovede. Léčbu zahájil dobře, Sparta začíná působit jako tým a to je základ všeho.

Vítězí i Slavia, byť v Mladé Boleslavi to drhlo, ale když je nejhůř, Milan Škoda pomůže. Na to že se na hrotu střídá s Teclem se udržuje v dobré pohodě. Ani větší rotace - což je vždycky citlivá věc, Jaroslav Šilhavý by mohl vyprávět - Slavii nestála body a pošetřila některé opory na odvetu v Kyjevě v boji o Ligu mistrů.

Opory šetřila také Sigma na Slovácku, neboť ji ve čtvrtek čeká odveta ve 3. předkole Evropské ligy v dalekém Kazachstánu. Prohru 1:3 bych na čtyři změny v sestavě neházel, Olomouc nehrála špatně, „jen“ mizerně bránila standardní situace, což trenér Jílek vzal sympaticky na sebe, neboť nově přistoupil na zónové bránění. Nevyšlo to.

Nevyšlo to ani rozhodčímu Lerchovi, který ochotný vozembouch opavského útočníka Smoly posoudil jako penaltový faul a Liberec přišel o výhru. On tam kontakt byl, což u kontaktního sportu kupodivu i často bývá, ale nevypadalo to jako příčina pádu Smoly. Smůla.

Snad Matoušek chybět nebude

Přímo unešený jsem z Matouška z Příbrami, jehož prozíravě koupila Slavia. V zápase proti Dukle se prohnal do pokutového území a dvakrát přihrál spoluhráčům před prázdnou branku. Rychlost, důraz, sebevědomí. Krásně se na to koukalo, stejně jako na třetí gól, který přidal sám: rychlost, důraz, sebevědomí. Zase. Opravdu by mohl být mimořádným ofenzivním talentem českého fotbalu, byť v předešlém zápase na Baníku tolik vidět zase nebyl, ale to je u mladíka, kolem kterého začaly lítat miliony, lidsky pochopitelné.

Baví mě sledovat nejen zápasy Příbrami, ale i tiskové konference s jejím trenérem Josefem Csaplárem. Tentokrát po výhře 4:0 káral hráče za to, že divákům nenabídli zábavu celých 90 minut, které si lidé zaplatili, že kdyby vám v knížce chybělo dvacet stran, taky nebudete spokojení. Super přístup a držím pěsti.

Teď ale hlavně Slavii s Olomoucí, aby zvládly náročné pohárové odvety. V první zápasech reprezentovaly český fotbal výborně. I když slávista Tvrdík si na Twitteru posteskl: „Tak jsme přece jen udělali s Honzou Matouškem drobnou chybu - v téhle formě by se hodil již na Dynamo v úterý :-)“

Snad to drobná chyba nebude.

Pěkné ponedělí.