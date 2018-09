PONEDĚLNÍK: Slavia byla působivá, Jílek prokoučoval Sigmě zápas

Šlágr měl prakticky všechno, včetně dvou bleskově po sobě nařízených penalt, červené karty i emocích v hledišti. Rozhodčí Ardeleanu měl dost odvahy a s pokutovými kopy správně neváhal.

Plzeň odehrála zápas, kdy se nedaří téměř nic. V oslabení bez balonu si aspoň dobře zaběhala, trenér Vrba uznal zaslouženou porážku, jen si posteskl nad vulgárními pokřiky fanoušků Slavie vůči Plzni. Šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík dlouho s reakcí na jeho oblíbeném Twitteru nečekal: „Pane Vrbo, velmi si vás vážím jako špičkového trenéra, ale starejte se v první řadě o vaše fanoušky! Již v době, kdy malá, fantastická houslistka hrála hymnu Slavie, skandovali fanoušci Plzně jude Slavie.“

Každý by se měl starat o své „fanoušky“ a třeba se podaří xenofobní projevy ze stadionu dostat, i když úplně to půjde asi těžko.

Matoušek to zvládne

Slavia ukázala sílu také na přestupovém trhu. Ze Zlína získala defenzivního záložníka Traorého, který umí konstruktivně rozehrávat a může se ještě zlepšovat, byť i ve Zlíně měl problémy udržet výkonnostní laťku.

Z Příbrami si pak stáhla supertalenta Matouška. Je to správný tah, i když se experti budou přít, zda-li nemůže Matouškovi uškodit. Zbytečná debata. Není na co čekat. Jen v Česku si myslíme, jak je potřeba mladíky chránit a všechno správně časovat, abychom jim neublížili.

Zastávám názor, že tohle je potřeba dělat maximálně do dorosteneckého věku, pokud je hráč výjimečný a Matoušek je, zvládne to. Trenér Trpišovský mu pomůže a ještě rozvine jeho um.

Ruka! Ani video nepomůže...

Koučem Sparty zůstává sportovní ředitel Zdeněk Ščasný. Velké herní zlepšení sice pořád nevidím, ale aspoň se zdá, že Letenští začínají fungovat jako tým, i když proti poslední Dukle, která prohrála i sedmé utkání, to také nebyla přesvědčivá jízda. Gólová oslava bohéma Kangy, který sundal dres, za což dostal čtvrtou žlutou kartu a bude tak chybět mančaftu proti Baníku, moc týmová nebyla, ale to jsou vrtochy jedince. Důležitého jedince, neboť jeho góly týmu pomáhají dost.

Spartě pomohl špatným verdiktem i rozhodčí Pechanec, když za ruku Frýdka, která nebyla u těla a směřovala aktivně k míči, nenařídil penaltu ani po konzultaci s videorozhodčím. To nechápu. Jak je tohle možné? Je to v přímém rozporu třeba s tím, jak po zhlédnutí videa posoudil ruku Vaníčka z Bohemians ve vápně sudí Julínek. Od těla, penalta. Basta.

Rozmáhá se nám tady takový nešvar, že ruky lze posuzovat různě, což je špatně. A zdá se, že ani video v tomhle moc nezmůže. Rozhodčí zkrátka mají pořád obrovský vliv, technika jim ho nevezme, ať se nám to líbí, nebo ne.

Odvolání Jílka by bylo nejhorší řešení

Nicméně ani penalta, po které Olomouc vedla už 2:0, klokany nezlomila. Předvedli působivý obrat a vyhráli 3:2, ale za kolaps si mohl zdrcený trenér Sigmy Václav Jílek do značné míry sám. Zápas prokoučoval pozdním střídáním (především druhým a třetím v 79. respektive 85. minutě). Zatavená křídla či netypicky kazící středopolař Houska měli jít dolů mnohem dřív.

Vůbec nereagoval na vývoj. Na to, že Bohemka, jejíž kouč Hašek vystřídal už do hodiny třikrát, a jeho syn Martin (autor vítězného gólu), Nečas (autor kontaktní branky) i Reiter jsou běhavé typy, kteří sigmáky postupně uvařili.

Olomoučtí odehráli ve čtvrtek v parné noci těžké utkání kvalifikace Evropské ligy ve Španělsku proti Seville (už jen vyjít schody do třetího patra ochozů s notebookem mi dalo zabrat tak, že košili jsem mohl ždímat). Jílek postavil stejnou sestavu také v neděli (stoper Kotouč odehrál třetí zápas v týdnu) a jen přihlížel - na rozdíl od penalty, při které se raději otočil zády, jak ztrácí vyhraný duel.

Olomouc dostává spoustu branek. Ukazuje se, jak moc ji chybí do Sparty prodaný důrazný stoper Radakovič. Do toho se zranil jeho parťák Jemelka. Sigma potřebuje středního obránce silného v soubojích na zemi i ve vzduchu.

Hanáci jsou ve složité situaci. Jedna výhra, šest proher, předposlední místo.



Takhle ještě po zápase Jílek na hráče nekřičel. V kabině bylo opravdu dusno. Ale pokud by Olomouc napadlo Jílka odvolat, byla by to kolosální blbost, to nejhorší možné řešení, byť na trhu jsou volní Olomoučané Hapal s Pivarníkem.

Jílek Sigmu zvedne, i když v reprezentační pauze bude s českým výběrem do jednadvaceti let, což je problém. Olomouc se však bude soustředit už jen na ligu a půjde nahoru.

Pochvalu si zaslouží Bohemians. Stejně jako Jílek vyznává trenér Hašek náročný styl s vysokým napadáním soupeře. Líbil se mi vytáhlý bahrajnský útočník Júsuf, který kromě toho, že dal gól a na jeden přihrál, pomáhal i defenzivě. Zajímavý hráč.

Za Komličenkův pád penalta? Prosím ne

Ve své premiéře v Karviné zaujal také útočník Adriel D’Avila Ba Loua z Pobřeží slonoviny. Gólem rozhodl o výhře nad Slováckem.

Oživením soutěže je Zlín. Pod trenérem Bílkem se zvedl herně, hráči si pochvalují dobrou atmosféru a čtvrté místo je zatím parádní. Příbram doma porazili ševci rozdílem třídy. Nejpřekvapivějším výsledkem kola je však pro mě výhra Opavy nad Jabloncem.

Zato plichta nepřesvědčivé Mladé Boleslavi s nepřesvědčivými Teplicemi se tak nějak dala i tušit. Zarazilo mě ovšem, že sudí Houdek odpískal penaltu po vzdušném souboji Komličenka s teplickým Jeřábkem. Ruský snajpr skákal po míči, nezdálo se, že by padal kvůli kontaktu se soupeřem. Za tohle penalty prosím ne.

Utkání přihlíželo 2 159 diváků.

Výhru Opavy v brněnském azylu vidělo jen 963 lidí.

Ani v Olomouci, Zlíně, či Karviné se návštěva nepřehoupla přes čtyři tisíce. Je to škoda. Fotbal je vášeň stejně jako milování, ale zatímco milování se bez hudby i svíčky vcelku úspěšně obejde, fotbal atmosféru potřebuje. Povyšuje hru o úroveň. Byť leckdy jsou „fanoušci“ nevychovaní, sedmnáct tisíc diváků na Slavii proti Plzni fotbalu tuze pomohlo.

Tak po reprezentační pauze na stadiony ve větším počtu. Čekání si můžete zkrátit jakoukoli jinou svojí vášní. S hudbou či bez.

Hezké ponedělí.