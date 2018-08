PONEDĚLNÍK: Mistr se rozjel, slabí sudí, Peltovy miliony a jiná Olomouc

A byla to krásná podívaná. Viktorie místy rozebrala soupeře na součástky. Útočník Krmenčík nasázel hattrick, čímž odpověděl v přetahované o nejlepšího kanonýra soutěže na hattrick mladoboleslavského Komličenka Opavě. Dobrý výkon Západočechů chci zdůraznit především, aby nezapadl v kritice hlavního sudího Příhody.

Chyb udělal povážlivě dost. Na obě strany, bohužel navázal na nepřesný výkon kolegy Berky z utkání Bohemky se Spartou; nejkřiklavější bylo, že Berka nevyloučil sparťana Vatajela, přestože se žlutou kartou na kontě stáhl před vápnem unikajícího soupeře. To už jsou věci, které vám hlava vůbec nebere. Ani trochu. Prostě nechápete.

Jasně že i Příhoda měl vyloučit Krmenčíka, který v přerušené hře šlápl na nohu obránci Chalušovi. Ať plzeňskému šutérovi věříte, že to úmysl nebyl, či nikoli. Měl jít ven. Nedal by hattrick, chyběl by v příštím kole v hitu proti Slavii, která se nažhavila pohodovou výhrou nad slabými Teplicemi.

Plzeň měla zase kopat penaltu po faulu na Petrželu a do sprch se měl nejspíš poroučet také Komličenko, jehož lokty začínají být v lize pověstné.

Až příliš mnoho chyb na to, že na zápas (ne)dohlížel videorozhodčí. Asi zrovna koukal na nějaký zajímavější program. Třeba na mistrovství světa v letním biatlonu. Kvůli tomuto pozoruhodnému bavendu na kolečkách začala Česká televize vysílat přenos mezi českými zástupci v Evropské lize Jabloncem a Olomoucí se zpozděním. Priority jsou priority...

Prozíravý Pelta

Jablonec vyhrál 3:0, dal tak krásný dárek k šedesátinám trenérovi Petru Radovi, jenž nechtěl před zápasem přebírat dárkový koš, protože co kdyby se utkání nepovedlo... Tyhle srdcaře mám rád.

Rozdíl třídy nejen ve výsledku mě překvapil. Je to rozdíl mezi účastníkem základní skupiny Evropské ligy a týmem, který pravděpodobně skončí na Seville těsně před branou Evropské ligy?

Myslím, že ne, ale je zarážející, jakým výkonem se Sigma po excelentní projevu proti Seville představila.

Zase se tak rozproudí debaty o tom, zda měl její kouč Václav Jílek nechat na lavičce odpočívat čtyři opory, byť tvrdí, že měly zdravotní problémy. Opravdu mohou být sigmáci už na startu sezony z náročného programu unavení? Jsou dva zápasy týdně příliš? Zvlášť v kombinaci s cestováním?

Proti Seville se Olomouc vydala na maximum, i přes těsnou porážku 0:1 mohli být čeští fanoušci pyšní, jak se klub s tolika odchovanci z tuzemské mnohdy podceňované ligy sebevědomě projevuje proti evropskému gigantovi. A nic na tom nemění, že nechal některé hvězdy na lavičce. Náročnou hru Olomouce to nijak nesnižuje, Sigmě se dostala zasloužená chvála až jednomu spadla brada.

„Jsem rád, že Sigma ukázala, že i český tým složený z vlastních odchovanců může hrát dobrý fotbal. Ani v odvětě nás nečeká nic lehkého,“ sympaticky se poklonil Olomouci český brankář Sevilly Tomáš Vaclík.

Mimořádné nejen běžecké výkony Falty, Housky či Zahradníčka se pak ovšem bijí s tím, co Hanáci (ne)ukázali v Jablonci. Severočeši byli jasně lepší, zejména v pokutovém území, což je zásadní.

Zajímavý příběh píše jablonecký útočník Martin Doležal. Před lety prchl z Olomouce, což vyvolalo hodně zlé krve a fanoušci Sigmy to stále nevydýchali. Tím spíš, že jejich týmu v neděli dal dvě branky a na třetí přihrál, oba góly do sítě mateřského klubu pak slavil, což se obvykle nedělá.

Přitom v zimě ho chtěla Sigma koupit zpátky, to ještě Doležal v Jablonci leštil lavičku, ale jablonecký boss Pelta přestup důrazného i rychlého hroťáka zatrhl.

Zase měl správný čich - Doležal na úkor Sigmy vystřílel Jablonci třetí místo v lize a přímou účast v základní skupiny Evropské ligy, čili desítky milionů.

Pelta svůj čich předvedl i při vyšetřovaný za dotační podvody, když převádí majetek na manželku. Někdejší boss českého fotbalu převedl na svoji ženu jedenáct nemovitostí za více než 45 milionů korun v době, kdy policie prošetřovala, co všechno vlastní. O převedení nemovitostí informoval server Seznamzpravy.cz.

Jsem zvědavý, jak to se šíbrem dopadne. Každopádně v pátek se Jablonec dozví soupeře pro základní skupinu Evropské ligy, miliony se zase pohrnou. Severočechům přeji dobré výkony po vzoru Olomouce, vydrží na rozdíl od ní s dechem i v lize?



Fotbal v Ostravě zase baví

S dechem je na tom skvěle Ostrava vzdor tamnímu smogu. Po šesti kolech třetí, přitom loni se třepala o záchranu. V klubu se toho událo za necelý rok strašně moc. A naštěstí pozitivního.

Skončil labilní trenér Petržela. Nahradil ho rozumný Páník.

Skončil sportovní ředitel Vrťo, nahradila ho legenda Jankulovski.

Přišly zkušené posily. Hodně posil, které se mezitím stihly sehrát tak, že ani moc nevadí, když Baroš marodí.

Majitel Václav Brabec napumpoval do klubu své miliony, obklopuje se profesionály, kteří fotbalu rozumí. Nejen po sportovní stránce, ale i marketingové a podobně.

Ostrava letí vzhůru a není moc důvodů se teď domnívat, že by měl přijít strmý pád, i když i v této nevyzpytatelnosti je fotbal zábavný. Ale na to mají baníkovci až příliš v živé paměti nedávné problémy. O pokoře budou mluvit ještě dlouho.

Fotbal přináší lidem na Ostravsku zase radost. Na Duklu, tedy ne na Duklu, sic na Baník! - jich přišlo přes deset tisíc. Vážně přes deset tisíc! Jsou úžasní.

I tak by ale nemělo zaniknout, že druhý gól do sítě nebohé Dukly dal senegalský útočník Dame Diop po jasném faulu na brankáře Radu, což rozhodčímu Machálkovi jaksi uniklo.

Chybovat je lidské, a kolosální chyby dělají sudí také ve všech top soutěží, ale stejně jich v šestém kole bylo na můj vkus moc.

Tak se polepšete, rozhodčí. I vy u videa. Ať mají fotbaloví fanoušci pěkné ponedělí.