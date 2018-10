PONEDĚLNÍK: Hladová Plzeň, Barošovy řetězy a videoúlet

Nepozdávají se mi lidé, kteří jsou placení od toho, aby sporné zákroky z opakovaných záběrů vyhodnotili. Je zřejmé, že ani VAR z lidí lepší rozhodčí neudělá.

Vyloučení sparťana Stancia i baníkovce Baroše po kouknutí na video bylo správné. Tak dlouho se chodí do soubojů bez zájmu hrát míč, až to sudí potrestá.

VIDEO: Ten závěr jsme dohráli v totální křeči, těch 20 minut, říká po zápase Trpišovský Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pochvala pro rozhodčího Berku, že Baroše za surový zákrok na slávistu Součka poslal do sprch, byť na to potřeboval video, jinak by se spokojil jen s kartou žlutou. Možná je to svým způsobem alibismus, ale lepší alibismus než chyba.

Zřejmě budu v názorové menšině, ovšem likvidační faul, vystrčený loket do hlavy jsem neviděl, proto bych nehonil čarodějnici. Přesto o červené kartě pro útočníka Milana Baroše není pochyb.

Chápu, že vítěze Ligy mistrů vytočila doběla. Vždyť tolikrát mu podobný, ne-li totožný zákrok prošel. A najednou ne? Co je to za novinky?

Konečně rozhodčí neměl strach Baroše aspoň s pomocí videa potrestat. Snad mu tím ukázal, že nemůže hrát jako utržený ze řetězu.

Součkovi sice naštěstí nezpůsobil zranění, ale tady je jednoznačně důležitá prevence, nastavit mantinely, nečekat, až někdo opustí hřiště s otřesem mozku. Náraz do soupeře před samotným soubojem, čili ve chvíli, kdy ještě nemusí být hráč zpevněný, zavání průšvihem vždycky.

Co mě na Barošovi, pořád výborném fotbalistovi, mrzí víc než tvrdá až někdy záludná hra, je chování k rozhodčím bez respektu. Ano, i rozhodčí se někdy chovají k hráčům bez respektu, což je také špatně, ale taková sprška nadávek, jakou Baroš spustil při odchodu do šaten, je už moc. Chovejme se jako lidi, prosím. I když emoce jsou emoce.

Věřím, že Baroš je dostatečně chytrý hráč, v klidu si to celé vyhodnotí a přispěchá s omluvou. Trest ho však právem nemine.

Velký zápas Baníku

Byla by škoda, kdyby pod tímto dojmem zanikl velký výkon, který Ostrava předvedla. Porazit Slavii téměř celý zápas bez vyloučené opory a zůstat na dostřel silné trojice je majstrštyk. Dvěma góly se o to postaral zkušený záložník Martin Fillo. Když přišel minulý ročník z Teplic, poslouchal kritiku, že tak štědře placená posila musí být rozdílovým hráčem, ale góly dlouho nepřicházely. Fillo rozdílový je a vyplatí se.

Stejně jako brankář Jan Laštůvka. Bývalý gólman Slavie předvedl dva výjimečné zákroky. Až si slávistický generální sekretář Jiří Vrba na Twitteru ulevil: „Baník nás přejel nasazením a touhou vyhrát. Navíc parádní výkon Laštyho, jaký nám vloni v Edenu ani jednou neukázal. Gratulace.“

Tomu říkám šlechetné blahopřání s prstem v krku. Ano, Laštůvkovi štace na Slavii nevyšla, sám to přiznal, ale tohle povzdechnutí profesionálně nepůsobí. Zvlášť od takového velkého klubu - gratulace!

Nejtrestanější Sparta

Hitem 10. kola byl zápas Plzně se Spartou. Mistrovská Viktorie bitvu plnou faulů zvládla lépe, byť to nebyl tak pěkný fotbal jako v Ostravě. Spíš válka. Ale válka před vyprodaným stadionem baví rovněž. A Západočeši po lekci v Jablonci ukázali, že nejsou přežranými vlčáky.

Pořád dokola o sobě téměř po každé porážce poslouchají, že už nemají hlad po úspěchu. S tím nesouhlasím. Tituly se neomrzí, vítězství zrovna tak, pokud fotbal děláte z lásky, což je pořád ještě prvotní důvod u většiny hráčů, jakkoli to zní pateticky, pak porážky nesnášíte a vítězství milujete.

V Plzni víc než centry létaly vzduchem karty. Mimochodem, víte, kdo je dosud suverénně nejtrestanějším týmem soutěže?

Leckoho překvapí, že Sparta, která poprvé v sezoně prohrála: 32 žlutých, 1 červená karta, 161 faulů.

VIDEO: Vypracovali jsme si šance a neproměnili jsme je, říká po zápase Zdeněk Ščasný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nevím, jestli to vypovídá o zdravé agresivitě, nebo špatné disciplíně, ale sparťané přitvrdit umí.

Platí to i pro smolaře Uroše Radakoviče. Ačkoli tentokrát zbytečný skluz srbského stopera na unikajícího Krmenčíka rozhodčí Julínek jako penaltový neposoudil, což nechápu. Tolik štěstí už Radakovič neměl při vlastní brance, i když po nepřesné ráně Procházky by se musel ze hřiště vymazat, uhnout jí nešlo.

Milost pro Faltu!

Kdo přitvrdit neumí, je olomoucké křídlo Šimon Falta. A přesto vyhlášený slušňák dostal v Liberci červenou kartu. Jednu z nejzvláštnějších, jakou jsem kdy viděl. Ačkoli i takové padají.

Na polovině hřiště byl o sekundu později v souboji o míč s Breitem, nechtěně mu přišlápl kotník, což jistě bolelo a nevypadalo to hezky, ale úmysl v tom nebyl, žádná zvýšená intenzita, jen dokončení přirozeného pohybu, jemuž už nešlo zabránit. Žlutá karta a jedeme dál. Kdepak, sudí Proske zákrok studoval pět minut na videu - uff! - a pak Faltu rovnou vyloučil.

„To není faul Falty na červenou kartu, to je faul na fotbal, faul na video a pro mě naprosto ztráta jakékoliv důvěryhodnosti,“ čertil se olomoucký trenér Jílek.

A čertil se oprávněně. Jeho vztek ještě umocnil první liberecký gól, který padl po rohovém kopu a sérii osobních soubojů - nejspíš „běžných“ útočných faulů, které jsme si už zvykli tak nějak tolerovat. I tady si vzal Proske na pomoc video a branku uznal. „Pořád se mluví o nějaké šedé zóně. Nerozumím tomu. Jednou si rozhodčí může říct, že to je faul, podruhé, že to faul není,“ zoufal si Jílek.

Ano, i video nabízí širokou paletu možností výběru toho, jak zákrok posoudit. Okecat se dá všechno, i proto je fotbal bohužel či bohudík tolik emotivní hrou. Vyloučení Falty, klíčového muže olomoucké ofenzivy, okecat půjde asi taky, jakkoli absurdně to vyzní. Zkrátka videoúlet umocněný tím, jak dlouho se nehrálo. Takhle video nepoužívejme!

Nejhorší na tom je, že fanoušci zase mohou spekulovat, proč si to Proske po takové době u videa vyhodnotil takto radikálně, nevystačí si s názorem, že po upozornění kolegy u videa už byl pod jakýmsi tlakem. Uslyšíte spíš konstrukci, že v čele komise sudích je velký sparťan Jozef Chovanec a hádejte s kým hraje Sparta příští kolo... Bingo, s Olomoucí.

I proto by bylo nejlepší, kdy disciplinárka nezasloužený trest Faltovi zrušila, ale to se nestane.

Mimochodem, nevíte náhodou, jaký trest dostal slávista Coufal za zdvižený prostředníček na Slovácku? Nějak mi to uniklo.

Ale v Olomouci by se tím zabývat dlouho neměli. Více pozornosti Jílka a spol. si zaslouží ostudný, ba přímo druholigový výkon, jaký předposlední Sigma předvedla, ani nevystřelila na bránu. A to proti ní nestály hvězdy Sevilly, nýbrž Liberečtí čekající měsíc na výhru.

Výrazně k ní Slovanu pomohl olomoucký odchovanec Petr Ševčík. Byl u všech tří gólů týmu, hbitý středopolař prokázal, že umí vytvořit spoluhráčům gólové pozice a znovu měl skvělá i fitness data. Pro trenéry je takový hráč požehnáním.

Ševčík, nejhorší prodej v historii Sigmy

A nebojím se jeho odchod do Liberce vyhlásit nejhorším prodejem, jaký Olomouc v historii klubu udělala (těsně před Doležalem do Jablonce). Tehdy v balíčku k němu pod tíhou sestupu šoupla i Jana Navrátila, za pár milionů...

Za Olomoucí trčí v lize už jen pražská Dukla, která doma remizovala s pátým Zlínem a to byla ještě ráda, že v poslední minutě sudí hraniční postavení skórujícího Jeana-Davida Beauguela posoudil jako ofsajdové. Záběry nebyly úplně průkazné, ale přikláním se spíše k názoru, že Zlín byl okraden.

Do suterénu se propadá po páté porážce v řadě také Slovácko. Doma s Opavou, která naopak už nepůsobí jako vyplašený nováček, zahodilo i nemožné a prohrálo 0:2. Kouč Kordula byl navíc vykázaný na tribunu. Aby tam zápasy nesledoval brzy pravidelně.

Nový trenér však není spása sama o sobě. Uvědomili si to v Teplicích, kde do toho řízly po šedivém období nudy pořádně a kromě trenéra Šmejkala odvolali také sportovního ředitele Dovalila, jehož nahradila klubová legenda Štěpán Vachoušek. Jsem na něj zvědavý a držím palce.

Kouč Stanislav Hejkal k bodům ve své premiéře Teplicím proti Jablonci nepomohl. I když plichta byla blízko, jenže v závěru Masopust krásně vypálil z dálky a rozhodl. Jen zatleskat.

Snad si čeští pohároví zástupci zaslouží potlesk i na evropské scéně, kde na tuty víme, že jsou hladoví všichni bez rozdílu.

Pěkné ponedělí.