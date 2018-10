PONEDĚLNÍK: Řády pro neřády. Používejme selský rozum

dnes 16:59

Plzeň vyhrála na půdě AS Řím 4:3, Olomouc zase doma rozebrala slovinský Maribor 4:1. V Lize mistrů! Co na tom, že v juniorské. Jsou to krásné výsledky, které by český fotbal měly zahřát u srdce.