Češi vědí, s kým se v boji o Euro neutkají. Kdo fotbalistům hrozí?

Krátce před úterní půlnocí se uzavře první ročník Ligy národů, podle jejíž výsledků se pětapadesát evropských reprezentací rozdělí do šesti výkonnostních košů.

V každém bude deset zemí, v posledním jen pět. Los určí pět skupin po šesti týmech a pět po pěti.

Na šampionát, který v červnu 2020 hostí třináct evropských měst, postoupí nejlepší dva z každé skupiny.

Zbylá čtyři místa obsadí mužstva, která na jaře 2020 uspějí v play off jednotlivých úrovní Ligy národů a zároveň si účast nezajistila z kvalifikace. Play off se týká vítězů jednotlivých skupin každé z úrovní, kteří ještě nemají jistý postup na Euro, případně těch, kteří jsou další na řadě.

Nasazení pro los kvalifikace o postup na Euro 2020 Výkonnostní koše 1. koš: Nizozemsko, Francie, Švýcarsko, Belgie, Portugalsko, Itálie, Anglie, Španělsko, Chorvatsko, Německo (Polsko). 2. koš: Island, Polsko (Německo), Ukrajina, Česko, Rusko, Švédsko, Bosna, Rakousko, Dánsko, Wales 3. koš: Slovensko, Turecko, Severní Irsko, Irsko, Srbsko, Finsko, Norsko plus další tři týmy (Skotsko? Izrael? Maďarsko? Bulharsko? Rumunsko?) 4. koš: Albánie, Řecko, Kypr, Černá Hora, Estonsko, Slovinsko, Litva, Gruzie plus další dva týmy, které se nedostanou do třetího koše (Skotsko? Izrael? Maďarsko? Bulharsko? Rumunsko?) 5. koš: Kazachstán, Bělorusko, Lucembursko, Moldavsko, Kosovo, Ázerbájdžán, Makedonie, Arménie, Gibraltar, Faerské ostrovy (Malta) 6. koš: Lichtenštejnsko, San Marino, Andorra, Lotyšsko, Malta (Faerské ostrovy)



Češi své poslední vystoupení v Lize národů zvládli, Slovensko porazili i podruhé (1:0) a udrželi se v druhé divizi Ligy národů. Současně si pro los kvalifikace o postup na Euro 2020 zajistili nasazení do druhého koše.

S nimi tam jsou vítězové všech skupin Ligy B (Ukrajina, Bosna, Dánsko a Rusko, nebo Švédsko) a týmy z druhých míst (Česko, Rakousko, Wales a Rusko, nebo Švédsko).

K nim spadnou ještě Island jako nejhorší tým Ligy A a druhý nejslabší tým elitní divize. Tím bude Německo, nebo Polsko. Pokud Poláci v úterý večer uhrají v Portugalsku aspoň bod, do druhého koše půjdou Němci, kterým se letošní rok včetně mistrovství světa vůbec nepovedl.

V prvním koši jsou vítězové jednotlivých skupin elitní divize Ligy národů (Nizozemsko, Švýcarsko, Portugalsko, Anglie), týmy z druhých míst Ligy A(Francie, Belgie, Itálie, Španělsko), dále celkově deváté Chorvatsko. O desátém se rozhodne mezi už zmíněným Polsko a Německem.

Nizozemsko, Švýcarsko, Portugalsko a Anglie, čili vítězové jednotlivých skupin Ligy A, si to v červnu 2019 rozdají v tzv. Final Four o celkového vítěze Ligy národů. Právě tyto země mají jistotu, že kvalifikaci o postup na Euro odehrají v pětičlenných skupinách, aby se jim pro Final Four uvolnil červnový reprezentační termín.

Účastníci Final Four plus další mužstva z prvního koše budou samozřejmě favority každé z deseti kvalifikačních skupin, jednoho z nich dostanou i Češi.

Na jejich úrovni jsou i mužstva třetího výkonnostního koše. Tedy ta, která skončila poslední v Lize B a pro příští ročník Ligy národů (podzim 2020) sestoupila o úroveň níž (Slovensko, Turecko, Severní Irsko a Irsko). V kvalifikaci tak může znovu dojít na souboji dvou federálních sousedů.

Dále bude ve třetím koši šest nejlepších týmů Ligy C. Kompletní seznam poznáme až v úterý večer, jistotu už nyní mají Srbsko, Finsko a Norsko.

O zbylých třech členech třetího koše se rozhodne mezi Skotskem, Izraelem, Rumunskem, Maďarskem a Bulharskem. Zásadní bude vzájemný duel Skotů s Izraelci, remíza výhodnější pozici zajistí oběma.

Bulhaři nebudou ve třetím koši jen v případě, že Rumuni vyhrají skupinu před Srby a Skotsko remizuje s Izraelem.

Postupy a sestupy v Lize národů tabulky a výsledky všech skupiny LIGA A

Final Four o celkového vítěze: Nizozemsko, Švýcarsko, Portugalsko, Anglie

Sestup: Německo, Chorvatsko, Polsko, Island LIGA B

Postup: Ukrajina, Bosna, Dánsko, Rusko/Švédsko

Sestup: Slovensko, Irsko, Sev. Irsko, Turecko LIGA C

Postup: Finsko, Norsko, Srbsko/Rumunsko, Skotsko/Izrael

Sestup: Estonsko, Slovinsko, Litva, Černá Hora/Kypr LIGA D

Postup: Gruzie, Bělorusko, Makedonie, Kosovo/Ázerbájdžán

Rumunsko musí vyhrát v Černé Hoře a doufat, že duel v Glasgow neskončí remízou. Případně spoléhat na domácí klopýtnutí Srbů proti dosud neškodné Litvě.

Maďaři mají na třetí koš jen teoretickou naději. Potřebují, aby v Glasgow vyhráli domácí Skotové a zároveň aby Rumuni nezvítězili v Černé Hoře.

Všem týmům z třetí výkonnostní úrovně se do pořadí o nasazení do košů nepočítají výsledky s posledním týmem skupiny, protože Izrael, Skotsko a Albánie jsou jen v tříčlenné.

Do čtvrtého koše spadnou právě dva nejhorší týmy z druhých míst Ligy C, momentálně to jsou Maďarsko a Rumunsko, které má duel v Černé Hoře k dobru. Dále tam budou třetí a čtvrté týmy z Ligy C a nejlepší tým Ligy D, což je Gruzie.

V pátém koši jsou týmy z Ligy D kromě Gruzie a pěti nejslabších, které jsou v šestém koši.

Jimi jsou Lichtenštejnsko, San Marino, Andorra a Lotyšsko. Maltu a Faerské ostrovy rozsoudí vzájemný duelu v La Vallettě, přičemž hostům z Farských ostrovů stačí k pátému koši remíza.