Famózní Schick, chválil ho i Dúbravka: Bodaj by takových gólů padalo víc

Mrzelo ho, že Slováci nevyužili pohody, kterou nabrali pátečním vítězstvím nad Ukrajinou (4:1). Mrzelo ho, že přes mírnou převahu v zápase proti Česku neměli pořádnou šanci.



Ale když jste se Martina Dúbravky, brankáře anglického Newcastlu, zeptali na gólovou situaci z 32. minuty, uznale chválil a gratuloval.

„Patrik Schick ukázal, jak kvalitním je hráčem,“ spustil. „Vybavuju si, jak si ten míč ještě lehce podkopl a pak mě přeloboval. Bodaj by takových gólů ve fotbale padalo víc.“

Dúbravka neměl šanci. Podobně jako před měsícem proti Krmenčíkovi v Trnavě vlastně ani pořádně nereagoval. I kdyby se o něco pokusil, bylo by to zbytečné. Tak přesné bylo Schickovo zakončení.

„Věděli jsme, že budou Češi hrát v bloku a čekat na protiútoky. Byli kompaktní a obětaví. Stačila jim remíza a podle toho vypadala i jejich taktika, z minima vytěžili maximum,“ uvedl Dúbravka. „Přitom jsme podle mě byli lepším mužstvem, tlačili jsme se do zakončení, škoda té první dvacetiminutovky, snažili jsme se hrát, ale gól jsme nevstřelili, bohužel.“

Slováci se po porážce v Praze poroučí z druhé divize Ligy národů a hlavně: při prosincovém losování kvalifikace o fotbalové Euro 2020 budou až ve třetím výkonnostním koši. Neúspěch, zklamání, komplikace?

„Samozřejmě že jsme věděli, o co hrajeme a chtěli jsme zvítězit. Zvlášť poté, co se nám podařilo předchozí utkání proti Ukrajině. V týmu panovala pohoda a my ji chtěli přenést i do zápasu s Českem,“ vysvětloval Dúbravka, který si se spoluhráči zvyká na nového trenéra Pavla Hapala.

„Přišel s vlastní vizí a určitě nám ještě chvíli potrvá, než všechno správně pochopíme. Až čas ukáže, jak budou myšlenky a filozofie pana Hapala fungovat.“

Při první srazu zafungovaly jen napůl.