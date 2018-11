Nový začátek se vydařil. Ušli jsme kus cesty, tvrdí kapitán Dočkal

„Ještě před nějakými dvěma třemi měsíci jsme se nacházeli v situaci, kde jsme být nechtěli. Vnímali jsme, že i fotbalová veřejnost není ráda, kam se český nároďák posouvá,“ vyprávěl Dočkal.



Po třech výhrách ve čtyřech zápasech a zlepšených výkonech jako by se všechno otočilo.

Každý z těch zápasů, ať už to byla Liga národů nebo příprava v Polsku, jsme vnímali jako velice důležitý. Věděli jsme, že každé vítězství, každý dobrý předvedený výkon nás posune dál na naší cestě. Věděli jsme, že bude důležité udržet určitý standard, který jsme si nastavili.

Proti Slovensku se vám to dařilo?

Možná jen ten začátek, prvních dvacet minut, nebyl z naší strany takový, jaký jsme si představovali. Na hřišti jsme se ale rychle dohodli, co s tím, že je potřeba něco změnit, vysunout presink, abychom soupeři dělali víc problémů v rozehrávce a aby se jejich klíčoví kreativní hráči nedostávali tak lehce k balonům.

Povedlo se, soupeř neměl žádnou gólovou šanci.

Já jsem hlavně rád, že nám to vydrželo až do konce zápasu. V těch našich předchozích výkonech totiž občas nastaly pasáže, kdy jsme zalezli až moc hluboko a soupeř si tak vytvořil tlak.

Druhým vítězstvím nad Slováky jste se i udrželi ve skupině Ligy národů a zároveň budete ve druhém koši pro blížící se los kvalifikace o Euro 2020. Dodává to výsledku na hodnotě?

Vytrvat na cestě, po které jdeme, bylo z mého pohledu důležitější, než jak dopadne Liga národů. Jasně, věděli jsme, že potřebujeme uhrát dobrý výsledek, abychom zůstali v té skupině, ve které jsme. Z toho pohledu to bylo trochu jako kvalifikační utkání, protože do toho oba týmy daly opravdu všechno, bylo potřeba to utkání odehrát dobře takticky, nedělat chyby. Hrálo se o hodně.

A vy jste to zvládli.

Celkově ty dva měsíce, které máme za sebou, byly dobré. Potkali jsme silné soupeře a v zápasech s nimi jsme obstáli. Tohle nám do budoucna může jenom pomoct, třeba právě i do startu té kvalifikace.