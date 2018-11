Pokopaný, ale spokojený Schick: Zvedáme se, má to budoucnost

Češi přežili úvodní nápor soupeře, pak přišla Schickova velká chvíle. Po pasu Jankta si míč ve vzduchu posunul a fikaně přehodil vybíhajícího gólmana. Parádní trefa!

„V první moment jsem nevěděl, jestli to není ofsajd. Vyplaval jsem tam úplně sám,“ líčil po utkání. „Pak jsem měl v hlavě dvě myšlenky: buď zavřu oči a prostřelím ho, nebo to vyřeším technicky. Rozhodl první dotek.“

Ten přitom nebyl snadný, viďte?

To nebyl, protože balon skákal. Jsem rád, že jsem si ho dal ideálně a ze druhého doteku už jsem mohl střílet. Viděl jsem, že brankář vybíhá, tak jsem ho přehodil. Z televize to mohlo vypadat jednoduše, ale tak snadné to nebylo.

Míč lehce lízl břevno, měl jste nervy?

Přiznávám, že trošku jo. Měl jsem v první chvíli strach, jestli se míč od břevna neodrazí zpátky, nebo jestli nepůjde za branku.

Tušil jste, že by zápas mohla rozhodnout jediná pořádná šance?

Jsem zvyklý z klubu, že za zápas mám třeba jen jednu nebo maximálně dvě. A že je potřeba ji hned využít - to dělá útočníka. Když to dokážete, přidá vám to na sebevědomí i do budoucna, příště už jste jistější.

Po faulech na vás dostali slovenští stopeři žluté karty. Bolel zápas hodně?

Musím říct, že jo. Jsem pokopaný. Šel jsem do toho s koňarem, do kterého jsem zase dostal, takže to opravdu bolelo. Ale po vítězství to člověk ani moc nevnímá.

Utkání se Slovenskem bývají vyhecovaná, vyslechl jste si něco?

Vždycky něco proběhne, i tentokrát. Tak to bývá. Po utkání jsme si všichni plácli a popřáli hodně štěstí, tak to má být.

Vnímáte, jak důležitý gól jste dal? Mimo jiné udržel Česko ve druhém koši při losování kvalifkace o Euro 2020.

Mám radost. Je dobře, že jsme se udrželi ve druhé skupině a že jsme před našimi fanoušky vyhráli - vytvořili krásnou atmosféru. Hlavně je důležité, že naše výkony mají vzestupnou tendenci, že to není o jednom zápase. Postupně se zvedáme, má to budoucnost.

V dalším ročníku Ligy národů můžete dostat Německo nebo Chorvatsko, které padají z elitní divize. Je to lákadlo?

Pro fanoušky určitě, pro nás hráče jsou to ale těžcí soupeři. Necháme se překvapit, co se stane.