Šilhavý: Není to bez chyb, ale cením si, jak mužstvo hraje a funguje

Dvě výhry nad Slovenskem v Lize národů, porážka na Ukrajině a vítězství v přípravě v Polsku. To je vizitka Šilhavého počínání u reprezentace během října a listopadu.

„Jsme rádi nejen kvůli sobě, ale hlavně kvůli hráčům a divákům. Ten zápas v Rusku nebyl obrázek českého fotbalu, což se teď ukazuje. Ale zase nechci říkat, že je všechno dobře, že to pojede. Musíme dál pracovat,“ zdůraznil.

Jak je vítězství nad Slovenskem pro vás důležité?

Hodně, nespadli jsme do nižší skupiny v Lize národů a při losu mistrovství Evropy budeme nasazení v druhém koši. Cením si toho, jak mužstvo hraje, jak funguje. Ale víme, že to nebylo bez chyb.

Trenér Šilhavý o hráčích O Schickovi: "Byl skvělý. Dokazuje to v každém zápase, nepříjemný pro každou obranu. Přáli bychom si, aby hrál v klubu víc, ale věřím, že se prosadí." O Daridovi: "Sestava byla daná, nechtěli jsme ji trhat. Středová trojka Souček, Pavelka a Dočkal hraje velmi dobře. Vláďa je profík, týmový hráč, vidí to. Mluvili jsme s ním. Počítáme s ním, je to skvělý hráč. Že dnes nehrál, vyplynulo z vývoje utkání. Museli jsme střídat Jankta se Schickem, měli zdravotní problémy a na Vláďu už nezbylo." O Součkovi: "Důležitý článek v sestavě, skvělý a pracovitý kluk, pokorný, udělal pokrok. Nemá sice takovou dynamiku, ale je to úžasný pracant. Dostává se do šancí. Až je začne proměňovat, tak přijde velký klub, vysází velké peníze, že Slavie neodolá."

To se ukázalo především v úvodu, kdy vás Slováci nepustili za polovinu hřiště. Co s vámi bylo?

Slováci hráli velmi dobře, do utkání vstoupili skvěle jako doma s Ukrajinou. Byli hodně aktivní, drželi míč, vyhrávali souboje. My jsme se nemohli dostat do rytmu, byli jsme v defenzívě, ale přestáli jsme to. Oklepali jsme se a hráli jsme to, co v předchozích zápasech. Měli jsme šance, dali gól. I když pak v závěru utkání měl soupeř tlak, výhru jsme uhájili. Pocitově jsme to vnímal, že jsme chtěli vyhrát víc než Slováci.

Čím si to vysvětlujete?

Týmový duch. Ale nechci to srovnávat, Slovensko má skvělé hráče. Ale podle mě náš tým je z tohoto pohledu silnější.

Po roce, kdy vás vyhodili ze Slavie, jste se do Edenu vrátil, Jaké to bylo?

S angažmá ve Slavii mám spojené jen příjemné vzpomínky. Titul, skvělé zápasy a dnes to pokračovalo.

Jako státní trenér máte tři výhry ze čtyř zápasů. Spokojen?

Je to hezký, ale důležité bude, co přijde příští rok v kvalifikaci o Euro. Naším cílem je postup.

Vidíte, že Česko je zápas od zápasu lepší?

Slovensko je výborný soupeř a abychom ho porazili, vyžaduje to kvalitu. Ale taky jsme viděli, že dvacet minut to ideální nebylo.

Kde jsou největší rezervy mužstva?

Je toho víc, jak v defenzívě, tak v útoku. Ale jsme tady krátce, dáváme to dohromady. Věřím, že na jaře to bude lepší.

Nemrzí vás, že nastává dlouhá pauza? Sejdete se až v březnu.

Nemrzí, byly to docela nervy. V klubu si přejete, abyste vyhráli před reprezentační přestávkou, která trvá jen dva týdny. My teď máme čtyři měsíce, ale čeká nás během toho hodně práce.