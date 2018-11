Nebylo to tak špatné, abychom museli v Praze prohrát, řekl kouč Slováků

Český kouč vedl Slováky ve druhém utkání, v pátek jeho tým porazil Ukrajinu (4:1), ale v přímém souboji o záchranu v druhé divizi Ligy národů proti Čechům neuspěl.

„Neodehráli jsme špatné utkání, abychom ho prohráli,“ řekl Hapal.

Proč jste prohráli?

Začátek jsme měli velmi dobrý, soupeře jsme zatlačili, ale šance jsme si nevypracovali. Pak jsme hráli komplikovaně, zdlouhavě, ztráceli jsme míče a Češi nám chodili do brejků. Jeden vyřešili, dali gól a my jsme nedokázali reagovat. Po přestávce jsme měli platonický tlak, chtělo to hru zjednodušit.

Co se s vámi stalo po těch slibných pětadvaceti minutách?

Musíme si uvědomit, že jsme hráli s kvalitním soupeřem. Češi jsou na vzestupu, herně i výsledkově. Po našich ztrátách se dostávali do brejků, což jim pomáhalo. Gól je uklidnil. My pak prohrávali souboje, oni byli důraznější. Možná na nás dolehla únava z pátečního utkání proti Ukrajině. To jsme hráli přímočaře, kolmo k bráně. Tady komplikovaně do stran, snažili jsme se o dlouhou přípravnou kombinaci, nepomohlo nám ani hřiště, které nebylo ideální.

Čekal jste, že se prosadíte víc v ofenzívě?

Asi jo, ale v zápase celkově bylo málo šancí. Hodně soubojů a čekání na chybu soupeře. My tu jednu udělali a inkasovali.

Jistě jste víc očekával i od Stocha, která je na Slavii doma. Zklamal vás?

Těžko takhle po zápase z voleje hodnotit výkon jednotlivců. Chtěli jsme mu dát prostor, neměli jsme možnost si něco vyzkoušet. Miňo se snažil, možná byl málo ve hře, ale ještě si to vyhodnotím. Ve Slavii podává velmi dobrý výkony a reprezentaci si zasloužil.

Naopak Weisse jste nepostavili proti Ukrajině, ani v Česku. A on pak naštvaně už během zápasu odešel do kabiny.

Já si toho během utkání nevšiml, až po něm. Co na to říct? Budu se snažit si s ním o tom promluvit.

Proč jste mu šanci nedal?

Známe ho, víme, jak hraje, ale rozhodli jsme se pro jinou variantu. Sice jsme ho do zápasu nepustili, ale to neznamená, že nenastoupí příště. Neviděl bych v tom problém

Jaký to byl pro vás zápas?

Abych řekl pravdu, tak jsem emoce, ani publikum nevnímal. Soustředil jsem se na své mužstvo. Jsem zklamaný z výsledku. Možná jsme v určitých pasážích byli lepší, ale prohráli jsme po situaci, kterou jsme řešili špatně.