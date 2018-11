Česko - Slovensko 1:0, fotbalové obrození trvá, rozhodl Schick

Nehrál se strhující zápas, fajnšmekry nemohl nadchnout. V souboji dvou průměrných evropských týmů Češi potvrdili vzestup, který nastal s příchodem nového kouče.

Pod Šilhavým vyhráli v říjnu na Slovensku, pak sice podlehli na Ukrajině, ale ve čtvrtek v přípravě v Polsku opět zvítězili a v mrazivém Edenu zažili další sladký triumf.

„Slováci hráli velice dobře, ale na našem týmu bylo vidět, že chce vyhrát. Slovensko pokračovalo ve skvělém výkonu ze zápasu s Ukrajinou, na kterou také nastoupilo. Byli jsme pod velkým tlakem, ale moc šancí z toho neměli,“ řekl v televizním rozhovoru trenér Šilhavý.



Nasazení, soudržnost, ochota bojovat, pomáhat jeden druhému, sem tam i kvalita.

V Lize národů se Češi udrželi v druhé nejvyšší divizi a při prosincovém losu kvalifikace o Euro 2020 budou nasazeni v druhém koši. Slováci sestoupili do Ligy C a při losu budou až ve třetím koši.

Přitom prvních pětadvacet minut byli jasně lepší Slováci. Pak Češi hru srovnali a po půlhodině z rychlého brejku udeřili.

Stoper Škrtel odkryl svou stranu, vydal se dohrát souboj až na polovinu soupeře, ale míč neměl a pak vzadu chyběl. Jankto bleskově poslal pas na Schicka, který utekl Škriniarovi a přehodil Dúbravku. Mladý útočník to udělal mazácky, za celý podzim dal tři ze šesti českých branek, minulý týden v Polsku připravil gól pro Jankta.

„Gól byl nakonec docela hezký. V první chvíli jsem si myslel, že jsem v ofsajdu, a pak jsem měl v hlavě, že zavřu oči a prostřelím to, nebo to dám technicky, protože brankář byl docela venku. Měl jsem strach, aby to nebylo moc dlouhé, ale nakonec to tam hezky padlo,“ uvedl Schick.



Pro Slováky byla Schickova paráda těžkou ranou. Hosté totiž jinak hráli sebevědomě. Ve svém druhém utkání pod českým koučem Hapalem povzbuzeni přesvědčivým vítězstvím nad Ukrajinou z minulého týdne nepůjčovali domácím míč.

Kombinovali, rozbíhali se do volných prostorů, během prvních pár minut zahrávali čtyři rohy. Ale z tlaku vytěžili jen dvě střely Hamšíka.

Víc určitě Slováci čekali od Stocha, který jako slávista hrál „doma“. Ale přes velkou snahu se mu vůbec nedařilo, patřil k nejslabším.

„Nezačali jsme špatně, byli jsme hodně na míči, ale hráli jsme všechno kombinací, což na tom terénu nešlo, takže jsme soupeři zbytečnými ztrátami nabízeli šance. Z herního projevu zklamaný nejsem, soupeř sice měl brejkové situace a střely, ale stoprocentní šanci si nevybavuji,“ konstatoval Pavel Hapal, trenér slovenských fotbalistů.



Češi z počátku byli v útlumu, nepřihráli si, neudrželi míč, jen se v obraně posouvali. Nestyděli se odkopávat mimo hřiště. Dlouho jim trvalo, než se z nesnází vymanili.

Gól Schicka, který skóroval už před měsícem v prvním vzájemném duelu v Trnavě (2:1), jim ohromně pomohl.

V závěru poločasu už Slováky jasně přehrávali. Kapitán Dočkal mohl protivníka dorazit, po přihrávce Schicka však přízemní střelou těsně minul a chytil se za hlavu. Slovenský brankář Dúbravka jeho pokus konečky prstů vytáhl.

Po přestávce se domácí soustředili na defenzívu, nechali soupeře hrát, nikam nespěchali. Když získali míč a otevřel se jim prostor, vyrazili do brejku.

Slováci se snažili, útočili, ale nic velkého nepředvedli. Zoufale se nemohli dostat na dostřel, natož do šance. Na jejich hru se chvílemi možná hezky dívalo, ale jejich akce končily třicet metrů od brány.

Pro brankáře Vaclíka to byla snadná nula.