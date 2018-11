Případ Weiss. Urazil se, když ho Hapal nenasadil. Skončí v reprezentaci?

Jak popisuje server profutbal.sk, bylo pár minut po skončení mezistátního utkání v Lize národů, které Slováci v Česku prohráli 0:1, když Weiss mizel. „Skončil jsem,“ utrousil.

Znamená to snad, že osmadvacetiletý záložník už nebude nastupovat v národním mužstvu? Jeho chování by to naznačovalo, byť v tom jistě velkou roli sehrály emoce.

Když v průběhu pondělního utkání v Praze měli Slováci vystřídáno, Weiss, který byl jedním z rozcvičujících se náhradníků, se urazil a naštvaně odešel ze hřiště do útrob stadionu.

I s nastavením chyběla přibližně čtvrthodina do konce. A když spoluhráči přicházeli po bitvě do kabiny, on už se chystal pryč. Podle slovenských médií v garážích ani nenastoupil do týmového autobusu, pořadatelů se ptal na východ ze stadionu.

„V průběhu zápasu jsem si toho vůbec nevšiml, koučoval jsem mužstvo. Dozvěděl jsem se to, až když jsem došel do kabiny. Budu se snažit to s ním vyřešit,“ řekl trenér Pavel Hapal.

Weiss je šikovný záložník, možná nejtechničtější slovenský fotbalista. Pátým rokem však nastupuje jen v katarské lize, což mu u trenérů národního mužstva škodí.

„Je to rozdílový hráč, výborný. Ale zápas má několik fází. Vlado bohužel hraje soutěž, ve které se nedá fyzicky připravit na tak náročné zápasy, jako je ten proti Česku. Proto jsme s ním počítal do druhé půle, kdy bude víc prostoru. Udělal spoustu zajímavých věcí,“ říkal po říjnovém duelu s Českem v Trnavě (1:2) tehdejší kouč Ján Kozák.

Druhý den po porážce kouč rezignoval, protože sedm jeho svěřenců včetně Weisse porušilo životosprávu.

Kozákův nástupce Hapal křídelnímu hráči v listopadových duelech na Ukrajině a v Česku nedal ani minutu. V součtu s říjnovou přípravou ve Švédsku na lavičce proseděl už tři duely za sebou.

„Známe ho, víme, jak hraje, ale rozhodli jsme se pro jinou variantu. Sice jsme ho do zápasu nepustili, ale to neznamená, že nenastoupí příště. Neviděl bych v tom problém,“ pronesl Hapal.

Weiss však problémovým fotbalistou je. Před dvěma lety se v Bratislavě na výzvu policie odmítl podrobit dechové zkoušce i odběru krve a strávil noc v cele předběžného zadržení. Byl obviněn z ohrožení pod vlivem návykové látky. Později ho soud při projednávání osvobodil. Weiss byl kvůli tomu případu na čas vyřazen z reprezentace.

Jindy podrážděně reagoval na otázky novinářů týkající se jeho angažmá v Kataru. Naposledy v říjnu po utkání s Českem byl mezi těmi, kteří porušili interní pravidla týmu.

Přitom na hřišti vždy patří k nejlepším. Právě v říjnovém duelu v Trnavě jako střídající hráč hru Slovenska oživil. Při pohledu na průběh pondělního duelu se jeho nasazení rovněž nabízelo.

V reprezentaci debutoval už v devatenácti, tenkrát ji vedl jeho otec Vladimír. Od léta 2009 nastoupil v 65 mezistátních zápasech, dal sedm branek. Je otázkou, jestli pod Hapalem přidá další starty.