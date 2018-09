Fotbalová liga: Opava vede nad Jabloncem, Zlín už dal Příbrami tři góly

Hrají se poslední zápasy před úvodní reprezentační pauzou aktuálního ročníku.



Opava, která před třemi týdny vyválčila první ligový bod s Libercem, doufala ve zlepšení. Místo toho ve dvou následujících zápasech devětkrát inkasovala. Nováčkovi nesvědčí, že domácí zápasy hraje v přes sto kilometrů vzdáleném Brně.

A jednoduché to nebude mít na cestě za premiérovým vítězstvím ani s dnešním soupeřem: Jablonec je pohárový zástupce, poslední tři zápasy v řadě vyhrál.

Daří se i Zlínu, který pod trenérem Michalem Bílkem drží páté místo. Proti Příbrami chce dobrou formu potvrdit.

Mladá Boleslav, před týdnem sestřelená šesti góly v Plzni, hostí Teplice. A v odpoledním sobotním utkání mezi Libercem a Ostravou se zrodila poprvé v sezoně bezgólová remíza.

To všechno je předkrm k večernímu duelu v Edenu. Slavia proti Plzni, to je první vrchol nové sezony. Výkop je v 19 hodin.



Ryze pražský souboj viděli diváci v pátek. Sparta proti Dukle, poslednímu týmu tabulky, nepřesvědčila předvedenou hrou, ale vyhrála 2:0. A to se počítá.

Góly obstarali v prvním poločase Tetteh a ve druhém. Po utkání Letenští potvrdili Zdeňka Ščasného jako hlavního trenéra na dobu neurčitou.

„Chtěl bych u týmu vydržet do konce podzimu, protože by to znamenalo, že hrajeme dobře a vyhráváme,“ prohlásil Ščasný. „Není to kvůli mým ambicím. Nechtěli jsme k týmu hned přivést někoho cizího, řekli jsme si, že to vydržíme. Potřebujeme klid a čas, pak si všechno vyhodnotíme.“

CSFOTBAL (Twitter) @fotbal_cs Sedm zápasů, nula bodů - v poválečné historii to před Duklou zažily jen dva kluby. Kladno v sezoně 1949 a Cheb v sezoně 1991/92, ani jeden ligu nezachránil. 3 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Čas na vyhodnocení situace mají během dvoutýdenní pauzy rovněž na Dukle. Tým z Julisky jako první v samostatné české historii prohrál sedm úvodních utkání ligové sezony a je stále bez bodu.



V neděli pokračuje nejvyšší soutěž v Karviné, kam přijede Slovácko (výkop v 15.00) a v Olomouci, kde se představí Bohemians (18.00).