Penalty? Názor máme, ať to ale posoudí někdo jiný, říká Řezník

Do druhého poločasu šli Plzeňané s dvoubrankovým mankem a bez vyloučeného kapitána. Přestože chtěli útočit, nedostali k tomu příležitost.

Slavia - Plzeň 4:0 Penalty, červená, vítěz šlágru vede ligu

Slavia si totiž s „přesilovkou“ poradila výborně a zápas 7. kola držela plně pod kontrolou. Viktorii utekl úvod a do boje o body už se zpátky nevrátila. Poprvé v sezoně tak ve Fortuna lize ztratila.

Nestačili jste se ani rozkoukat a už jste prohrávali...

Dostali jsme brzy gól, to nás rozhodilo. Pak jedna penalta, druhá penalta, červená… Už to bylo těžké. Prohráli jsme poprvé, před sebou máme ještě spoustu utkání. Rozebereme si to a pojedeme dál.

Rozhodla ta nešťastná penaltová čtyřminutovka?

Nevím, co k tomu mám říct. Pokutové kopy ať posoudí někdo jiný. Jestli byly? Od toho je rozhodčí, ten je odpískal. Myslím si, že to ovlivnilo zápas. Je to ale za námi.

Probírali jste už se spoluhráči ty zákroky mezi sebou?

My na to máme nějaký názor, rozhodčí zase jiný. Ale nějak víc se tím zaobírat nechci. Prostě penalty pískané byly.

S jakým plánem jste šli do druhé půle?

Chtěli jsme hrát v bloku a čekat, jestli se nám otevře nějaká příležitost k brejku, což se však nestalo.

První přímou střelu jste vyslali až v 87. minutě, kdy pálil Hořava. Plzeň postupem času působila trochu odevzdaně…

Tak si zkuste v deseti běhat bez balonu a vytvářet nějaké šance. Asi tak.

Ani na jaře jste si na Slavii příliš příležitostí nevytvořili. Kde vidíte příčinu tentokrát?

Začátek jsme neměli špatný, byly tam nějaké tři náznaky, ale bohužel jsme z toho gól nedali. Inkasovali jsme strašně brzy a pak už se to s námi vezlo.

Zaznamenali jste první ligovou ztrátu. Co si ze zápasu odnesete?

V deseti běhat bez balonu, to je o ničem. Musíme se z toho ponaučit a ukázat si, kde jsme udělali chyby. Musíme se dívat dopředu. Je repre pauza, takže potrénujeme a odpočineme.

Už jste zmínil reprezentační přestávku. Promítnou se emoce z utkání do národního týmu, kde se se slávisty opět potkáte?

Na hřišti to je vypjaté, ale v reprezentaci je to úplně jiné než v klubu. Někdo je emotivnější, někdo ne. Je to individuální.