Vácha: Jsem rád za každou chvíli na hřišti, vyhráli jsme zaslouženě

Naposledy minulý podzim hrál Vácha sedmdesát minut v Brně, kde Sparta prohrála 0:2. Jeho maximem na následném hostování v Liberci byla půlhodina.

A teď jedenadvacet minut ve vítězném utkání s Duklou. „Jsem rád, že jsem se dostal na hřiště. Byl jsem tam i ve chvíli, kdy jsme dali druhý gól, to je taky dobré,“ prohlásil.

Sedm minut v Teplicích, teď delší střídání. Příště v základu?

Je repre pauza, uvidíme, co všechno se v ní odehraje.

Kanga dostal čtvrtou žlutou kartu za svlečený dres, takže jeho místo bude proti Baníku volné.

Místo je volný, ale uvidíme, jak se trenér rozhodne. Teď to není aktuální. Při reprezentační přestávce nám odjede spousta kluků, budeme trénovat, máme i dost zraněných, takže se potřebujeme dát pořádně do kupy. Samozřejmě bych byl rád, kdybych se dostal do základu, ale říkám, sbírám minuty poskrovnu a jsem rád za každou chvíli.

Co říkáte tomu, že se Kanga vykartoval svlečeným dresem? Trenér Ščasný ho slušně vyplísnil.

Já jsem to neslyšel, ale hrát pod čtvrtou žlutou a dostat ji za sundání trika... Ale na druhou stranu má radost, že dal gól, to je příjemné.

Jak hodnotíte sparťanských sedm kol?

Ztratili jsme dvě kola zpátky, s Příbramí i na Bohemce jsme ty zápasy měli vyhrát, byla to chyba. Teď bychom byli první, kdybychom to zvládli. Je to jenom naše škoda. Snažíme se od propadáku se Suboticí aspoň nějak navázat v lize, všechny zápasy až na ty dva jsme zvítězili. Proti Dukle jsme si řekli, že vyhrajeme, kontrolovali jsme zápas, myslím, že zasloužené tři body.

To, že jste tentokrát dotáhli dobře rozehraný duel, do budoucna pomůže, ne?

Jasně, absolutně. Nechci to nějak přeceňovat, ale pořád jsme neprohráli, je to důležitý. Odehráli jsme těžké zápasy, to nám pomůže.

Jak moc je příjemné, že vás fanoušci vítali hlasitým potleskem?

Jsem moc šťastnej, jsem samozřejmě rád! Nějakou dobu tady jsem a už když jsem nastupoval v Teplicích, tak mi lidi aplaudovali. Je to odměna, líbilo se mi to.