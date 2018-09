Slavia byla lepší, uznal plzeňský kouč Vrba. Vadily mu hanlivé pokřiky

Už popáté za sebou prohrála Plzeň na Slavii bez jediného vstřeleného gólu. V nejvyšší soutěži nezvládla první utkání, navrch svému konkurentovi v boji o titul přepustila první příčku.

Slavia - Plzeň 4:0 Penalty, červená, vítěz šlágru vede ligu

„Rozhodlo, že jsme dostali brzy gól. Což je samozřejmě špatně. Další průběh utkání ovlivnil pokutový kop a červená karta,“ prohlásil Vrba.

„Už se nám nepodaří projet podzim bez porážky, bez ztráty bodů. Slavia prokázala kvalitu, byla lepší,“ dodal.

Berete výkon a výsledek jako varování před Ligou mistrů?

Určitě.

V jakém smyslu?

Toto bylo takové pohárové utkání, v nich nás čeká přesně takový důraz, taková atmosféra, možná někdy až za hranicí. Ale to musíte posoudit vy. Co se týká diváků, bylo to na můj vkus takové zvláštní. Taková atmosféra nás samozřejmě čeká v Champions League, ale doufám že ne s tím pokřikem „Zkur.... Plzeň.“

Rozhodujícím momentem byly dvě slávistické penalty, jak jste je viděl?

První byla, takové by se měly kopat vždycky, prostě to ruka byla. K té druhé situaci se vůbec nechci vyjadřovat.

Rozhodčí diskutuje s Radimem Řezníkem z Plzně

Závěr poločasu byl hodně vyhrocený, co jste říkal hráčům v šatně?

Slavia je mužstvo, které když má o jednoho víc v poli, dokáže toho využít. Hraje taktický, kombinační fotbal, má hráče, kteří to dokážou. Hráčům jsem pouze vysvětloval, že je třeba, aby byli disciplinovaní, aby si drželi prostory. Aby pokud možno chodili do nějakých brejkových situací. Slavia nás víceméně do ničeho nepustila a výsledek potvrdila.

Rozhodly výkony hráčů ve středu pole?

Slavia byla nejenom ve středu hřiště důraznější, silovější, přímočařejší. To rozhodlo.

Plzeň v Edenu prohrála popáté za sebou bez vstřelené branky, mohli mít hráči v hlavách, že se jim zde nedaří?

To se musíte zeptat hráčů. Už jsem řekl, že zápas je hodně ovlivněný první brankou ve třetí minutě. V prvním poločase jsme měli dvě tři situace ve vápně, kdy jsme možná mohli vyrovnat, bohužel jsme v těch situacích nebyli tak důrazní jak Slavia. Nedali jsme gól a pak po vyloučení a druhé penaltě už si to Slavie nenechala sebrat, je to zkušené mužstvo. Spíš by bylo překvapení, kdyby to dopadlo jinak.



Jaký může mít výsledek vliv na další pokračování soutěže?

Že v dalších devětadvaceti kolech bude hrát spousta mužstev o spoustu bodů.

Proč chyběl Kopic a jak vypadá stav ostatních marodů?

Kopic se zranil v Boleslavi a jeho zdravotní stav mu neumožnil, aby tady nastoupil. Bohužel se nám ho nepodařilo dát do kupy. Máme teď čtrnáct dní, doufám, že Dan Kolář se po měsíci a půl taky dá do pořádku. Věřím, že se oba i Hájek dají do pořádku.

Jak moc vám Kopic s Kolářem chyběli?

To máte těžký. Kdybyste se ptal po Boleslavi, řekli bychom, že žádný problém nemáme. Každý zápas je jiný a z tohoto pohledu jsem se rozhodl pro takovou nominaci. U Dana hrál roli fakt, že scházel nějakých sedm týdnů. Víte sami, že minulý týden jsme vyhráli 6:1 a nebyl důvod do toho zasahovat, samozřejmě netvrdím, že po dnešním zápase budou a nominace na zápas s Opavou může vypadat jinak.