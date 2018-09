Fakt hezký výsledek, radoval se Zmrhal. A divil se slovům Jarolíma

„Hodně nám pomohl gól z penalty a následující přesilovka,“ uznal slávistický odchovanec. A hned dodal: „Ale už od první minuty, kdy se ještě hrálo v plných počtech, jsme byli lépe připravení. A přehrávali jsme je.“

Slavia - Plzeň 4:0 Penalty, červená, vítěz šlágru vede ligu

Vystřídali jste Plzeň na první místě. Je to velká psychická vzpruha?

Jsme za to rádi, ale sezona ještě bude hodně dlouhá; hraje se třicet kol, pak ještě nadstavba. Jsme rádi, že bojujeme o titul, budeme se snažit vyhrát každý zápas a být první i na konci.

Plzeň jste doma porazili už popáté v řadě, navíc bez inkasovaného gólu. Tam se vám naopak nedaří. Čím to je?

Nevím, domácí prostředí asi hraje velkou roli. Třeba se to teď prolomí a otočí.

V pátek jste se dozvěděli pohárové soupeře. Byl to den poté evropský výkon, který by na ně stačil?

To zjistíme. Když se takhle připravíme na každý domácí zápas, budeme protihráče dorážet a k ničemu je nebudeme pouštět, tak si myslím, že bychom mohli uhrát dobré výsledky.

Na konci prvního poločasu bylo na hřišti hodně rušno, kopali jste dvě penalty po sobě. Jak jste ty situace viděl?

První penaltu jsem neviděl, byl jsem na druhé straně vápna, a tak jsem se ani nehádal. Ale rozhodlo video, takže není co řešit. Ve druhém případě to myslím udělal rozhodčí dobře. Je škoda, že jsme neproměnili už první penaltu, ale můžeme být rádi, že jsme dali potom.

Jak jste vnímal bouřlivé emoce plzeňských hráčů?

Ani se jim nedivím. Ono čelit dvěma penaltám po sobě je asi špatný pocit, ale jestli byly, tak se s tím nedá nic dělat.

Bylo Hubníkovo vyloučení pro zbytek zápasu klíčové?

Nevím, jestli úplně klíčové, ale mohl být jeden z rozhodujících momentů.

Roman Hubník z Plzně dostal červenou kartu

O poločase jste vedli 2:0 a hráli jste přesilovku. Co jste si řekli v kabině?

Řekli jsme si, že ještě není hotovo, protože by Plzeň mohla ještě zahrozit i ze standardních situací. Věděli jsme, že musíme co nejvíc držet míč, což se nám kromě prvních několika minut i dařilo. Na začátku to bylo chvíli nahoru dolů, ale pak jsme se zklidnili, podrželi jsme míč a už se nám hrálo dobře.

Vracel jste se po lehčím zranění. Jak jste se cítil?

Na konci prvního poločasu jsem nemohl dýchat, ale pak jsem se do toho dostal a už to bylo dobré. Čekal jsem to horší. Jsem rád za gól i za nahrávku, protože mi to tam od začátku sezony nepadalo. Šance jsem měl, a tak jsem rád, že jsem to konečně prolomil.

Jak bylo těžké dostat Hušbauerův centr do sítě?

Byl jsem v náběhu a on mě našel skvělým míčem. Snažil jsem se jen dobře trefit, ale měl jsem na dlouhou nohu, a tak jsem musel jít do skluzu. Pak už jsem jen koukal, jestli to tam zapadne.

V reprezentační nominaci jste pod čarou jako náhradník, myslíte, že si řekl o dodatečnou nominaci?

To uvidíme, pan Jarolím řekl na tiskovce, že jsem v náhradnících, a já to respektuji. Během neděle se ukáže, jak se rozhodne.

Na tiskové konferenci kouč také řekl, že má obavy, že řešíte nejen zdravotní problémy. Co měl na mysli?

To právě vůbec nevím. Tiskovku jsem neviděl, ale lidi se mě na to ptali a já jsem nevěděl, co jim na to mám říct. Sám nevím, co se kde dozvěděl. Stačilo mi zavolat a mohli jsme si to vysvětlit.