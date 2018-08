Po výhře Sparta potvrdila: Ščasný zůstává trenérem. Na dobu neurčitou

„Dohodli jsme se se Zdeňkem Ščasným, že si svou misi u prvního týmu prodlouží. Tým pod jeho vedením zaznamenal herní i výsledkové zlepšení a nechceme do něj v tuto chvíli zasahovat další výraznou změnou,“ uvedl na webu sparťanský generální ředitel Adam Kotalík.

Pod Ščasného vedením Sparta ani jednou neprohrála: v lize nasbírala čtyři výhry a dvě remízy a v Evropské lize doma porazila Suboticu, což ale na postup nestačilo.

Na tiskové konferenci po zápase s Duklou tedy Ščasný odpovídal především na otázky, které směřovaly k jeho budoucnosti na sparťanské lavičce.

„Chtěl bych u týmu vydržet do konce podzimu, protože by to znamenalo, že hrajeme dobře a vyhráváme,“ prohlásil Ščasný. „Není to kvůli mým ambicím. Nechtěli jsme k týmu hned přivést někoho cizího, řekli jsme si, že to vydržíme. Potřebujeme klid a čas, pak si všechno vyhodnotíme.“



Budete teď pracovat jinak, když jste získal od vedení dlouhodobější mandát?

Ne. Pracoval jsem úplně stejně, když tady byl Pavel Hapal, stejně pracuju i teď. Vždycky jsme všechno řešili po vzájemné dohodě, ne tak, že bych já nějakého chtěl a trenér ne. Pro mě se teď nic nemění.

Plánujete ještě změny v kádru?

Existuje možnost odchodu hráčů na hostování. A jeden hráč možná ještě přijde, ale není to otázka života a smrti. Když to vyjde, bude to dobře, když ne, tak se nic nestane.

Přibude práce Tomáši Rosickému, který vám vypomáhá v obou funkcích?

Možná ano. O práci jsme se dělili od začátku, i když Tomáš chtěl nejdřív všechno navnímat. Teď mi pomáhá i na hřišti, je téměř denně na tréninku, řešíme věci kolem mužstva. Jemu přibyla práce, mně taky. Časově je to třeba stejné, ale ta zodpovědnost je větší.

Jaký je pro vás teď ideální scénář podzimu? Dokončíte ho na lavičce a pak přijde nový trenér, nebo můžete zůstat i na jaře?

Takhle neuvažuju. Nebyl jsem spokojený s remízami, ale sestava se stabilizovala, ale vyhodnotili jsme si, že by nebylo logické změnu dělat. Nepřemýšlím teď o jaře, ale příštím zápase proti Baníku.

Jak moc se zapojíte do případného hledání nového trenéra?

Musíme být připravení na obě varianty - na to, že přijde nový trenér, i na to, že setrvám. Když budeme mít vytipovaný okruh trenérů, tak se na výběru budu podílet taky. Jasné je, že to musí to být osobnost, kterou hráči, diváci i veřejnost budou respektovat.