Velké zápasy jsou o mentální stránce. To jsme dokázali, chválí Trpišovský

Domácí Slavia měla start přímo fantastický, už po třech minutách se totiž trefil Souček. Do konce půle přidala další branku, plzeňský kapitán Hubník navíc musel po druhé žluté kartě ze hřiště.

Slavia - Plzeň 4:0 Penalty, červená, vítěz šlágru vede ligu

„Výsledek krásný, hráče jsem až do konce hnal dopředu, ale je zkreslený,“ upozorňuje po výhře 4:0 Trpišovský na okolnosti, které červenobílým k triumfu pomohly.

Jak byste zhodnotil výkon vašeho celku?

Pomohl nám aktivní vstup a rychlý gól. První poločas jsme zvládli velice dobře, hráli jsme v pohybu. Při presinku jsme vysoko získávali míče, byli jsme všude včas. Plzeň jsme nepustili do kombinace, bylo to ale hodně náročné, stálo nás to hodně sil.

A druhá půle? Utkání se spíš dohrávalo…

Po vyloučení už to byl trochu jiný zápas. První půle nám vyšla podle představ, z toho vzešlo naše dvoubrankové vedení. Po přestávce jsme hráli až moc na jistotu. Myslel jsem, že budeme o něco nebezpečnější. Zvládli jsme těžké střetnutí, chtěl bych především vyzdvihnout výkon Ondry Kúdely, který přišel na hřiště během první půle.

Jaký bude mít výsledek vliv na další průběh ligy?

Myslím, že v tuhle chvíli nijak zásadní. Získali jsme jenom tři body, i když samozřejmě proti obtížnému soupeři. Důležité je, že nám Plzeň neodskočila na vyšší rozdíl.

Pomůže vám výhra třeba i do nadcházejících soubojů v Evropské lize?

Teď je reprezentační pauza a nám se rozprchne cele mužstvo, zůstane nás jen sedm. Všichni víme, jak to s těmi přestávkami je. Pak nás čeká utkání na Slovácku, Evropská liga je zatím hrozně daleko. Tohle utkání je ale bylo hodně podobné tomu, co nás čeká v Evropě.

Trenér Vrba si stěžoval na slávistické fanoušky a vyzýval novináře, aby se k tomu nějak postavili. Jak to vnímáte vy?

Přiznám se, že jsem to nezaregistroval. V takových zápasech se koncentrujete na každý detail. Jsem do toho vtažený a vnímám jen ten rachot. Mělo by se fandit slušně, ale patří to k fotbalu. Lidé si zaplatí vstupné a my nejsme od toho, abychom je umravňovali. Když hrajeme špatně, tak na nás pískají a mají na to právo.

Těší výhra o to víc, že jste zvítězili hned o čtyři branky?

Jsme rádi za každý gól, který dáme. Bojujeme o každého fanouška. Chceme, aby lidé na stadion chodili. Každá ofenzivní situace, centr, šance diváka potěší, proto sem chodí. Musíme brát v potaz, že Plzeň hrála větší část utkání v deseti, to je vždycky složité. Červená karta má podíl na tom, že rozdíl je takový. Jinak by to pro nás bylo složitější. Výsledek krásný, hráče jsem až do konce hnal dopředu, ale je zkreslený. Hráli jsme velice dobře, vítězství jsme si zasloužili, soupeř to však měl těžké.

Už v první půli musel Deli kvůli zranění střídat. V jakém stavu do zápasu šel?

Riziko to bylo velké, Simon začal trénovat až ve čtvrtek. Chtěl hrozně hrát a my ho potřebovali nasadit kvůli Krmenčíkovi.

A jak na tom je teď?

Má vleklé potíže, možná i genetického rázu. Neměl by podle doporučení absolvovat dva „anglické“ týdny po sobě. Je to nepříjemné i pro něj. Došlo k obnovení zranění z utkání s Jabloncem. Úplně fit nebyl ani Stoch, proto také střídal. Několik hráčů máme na hraně, podle toho musíme střídat. Deli se chová jako velký profesionál, stará se o sebe. Má doma speciální přístroje, z tréninků odchází jako jeden z posledních. Nesmí ho však přetěžovat. Nejdříve by se nám měl z marodů vrátit Hromada, poté Olayinka s Jugasem. Van Buren by měl trénovat až od ledna. Potěšující je, že do tréninku už se lehce vrátil Mešanovič. Bude to ještě hodně náročné, ještě bychom chtěli jednoho hráče do středu hřiště doplnit.

Zvládli jste zápas lépe i emočně?

Velké zápasy jako tento nejsou pouze o fotbalovém umění, ale i o mentální stránce. Musíte dát do utkání maximální důraz a obětavost, ale zároveň udržet emoce na uzdě. To velcí hráči umějí, náš tým to dokázal.

Věřil jste, že rozhodčí takhle brzy po té první odpíská i druhou penaltu?

Z lavičky těžko říct, ze hřiště to vypadá jinak. Navíc s technikou, která je k dispozici, nikdy nevíte, co se tam najde nebo nenajde. Do poslední chvíle čekáte na nějaký verdikt. Co mám zprávy, tak i gól, co dal Standa Tecl, byl regulérní. Technika je obrovsky mocná a vlastně někdy ani nevíte, co se řeší. Už jsem si zvykl čekat a komunikuji se čtvrtým rozhodčím, abych dostal nějaké informace. Na lavičce máte nejhorší výhled, všechno je zkreslené.