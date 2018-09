Kangova oslava? To se nedá. Radši beze slov, kroutil hlavou Ščasný

Gabonský svéráz Spartě pojistil vítězství, ale pak slavil dost nerozvážně. Svlékl dres, běhal s ním po hřišti a ještě s ním pózoval před televizní kamerou. Od rozhodčího Pechance za svou exhibici vyfasoval žlutou kartu, a protože byla v ročníku už čtvrtá, bude muset vynechat příští zápas proti Ostravě.

A tak nebylo divu, že Ščasný se u lavičky pořádně zlobil. Na tiskové konferenci pak Kangovo chování ani nechtěl komentovat. „Radši nebudu nic říkat. Beze slov. To se nedá,“ zakroutil hlavou.

Je pro vás složité s Kangou na podobných věcech pracovat?

Není. Našli jsme si k sobě respekt. Co chceme, to respektuje. Někteří hráči jsou jiní, ale musí existovat respekt ke kabině, ke spoluhráčům. On je výborný fotbalista a práce s ním těžká není. Jen je trochu jiný než naši hráči.



Trenér Sparty Zdeněk Ščasný

Proti Dukle vám pojistil vítězství, které se nerodilo úplně bezbolestně.

Věděli jsme, že zápas bude strašně těžký. Přiznám se, že jsem měl respekt, protože jsem viděl Duklu na Baníku. Série nula bodů nebude věčná, hráli tam výborně, měli šance, jen nedali góly. My jsme do utkání nevstoupili nejlíp, slušné pasáže střídaly ty hodně špatné. První poločas nebyl povedený, až gól nám pomohl a druhá půle už byla podle našich představ. Chtěli jsme být na míči, dominovat, ale Dukla neměla co ztratit, mohla být uvolněná. Nic lepšího než hrát se Spartou se jí nemohlo stát.

Převažuje spokojenost, že jste Duklu do ničeho nepustili, nebo vás mrzí, že mezihra se nedařila a do šancí jste se dostávali těžce?

První půle nebyla podle představ. Ve druhé už to bylo lepší: měli jsme náběhy za obranu, sprinty. Spokojenost, že jsme Duklu do ničeho nepustili, převažovala. Věděli jsme, že si nemůžeme dovolit třetí ztrátu v řadě a bylo pro nás nebezpečné, že Dukla měla nula bodů a přijela bez zábran. Jsem rád, že jsme to zvládli.

Proč se do nominace tentokrát nedostal záložník Sáček?

Nikde jsme to neprezentovali, ale Michal měl během zápasu s Bohemians vážné problémy. Skončil v nemocnici, na jipce, dostal se z toho až po dvou třech dnech. Ještě uděláme jedny kontrolní testy v neděli, pak se snad zapojí do plného tréninku.

A jak jste spokojený se záložníkem Váchou, který se pomalu vrací po dlouhé pauze? Může proti Baníku nahradit Kangu?

Do zápasu s Baníkem bych se nechtěl pouštět, je to ještě daleko, ale budeme to muset vyřešit. Vácha je pro tým důležitý, pracuje výborně v tréninku, vrací se do staré formy. A pomáhá i tím, jak s ostatními kluky mluví a jak je pozitivní.