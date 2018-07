18. den MS: Penaltová dramata pro Chorvaty a Rusy, loučí se Španělsko

Mohl být hrdinou, místo toho zahodil jistotu postupu, nakonec však stejně slavit. V závěru prodloužení proti Dánsku se k exekuci pokutového kopu po faulu na Anteho Rebiče postavil chorvatský kapitán Luka Modrič, jenže brankáře Kaspera Schmeichela nepřekonal.

O pár minut později tentýž souboj, tentokrát v penaltovém rozstřelu. Napodruhé se už záložník Realu Madrid nemýlil a nasměroval Chorvatsko k postupu, který pak v páté sérii pečetil Ivan Rakitič.

Poprvé od roku 1970 proklouzli mezi nejlepší osmičku Rusové. Po vlastním gólu Sergeje Ignaševiče sice se Španělskem prohrávali, ještě před koncem první půle ale z penalty po ruce Gérarda Piquého vyrovnal Arťjom Dzjuba.

Zbytek základní hrací doby i následného prodloužení razili Rusové jasnou filozofii. Bránit, bránit, bránit.

V penaltovém rozstřelu pak selhali Koke a Iago Aspas, které vychytal skvělý brankář Igor Akinfejev. Na druhé straně nezaváhal ani jediný střelec.

Matní mistři světa z roku 2010 si nevěděli se „železnou oponou“ rady, navíc jim viditelně docházely síly. Na třetí velké akci po sobě tak budou chybět v bojích o medaile.

Čím je tento turnaj mimo jiné zajímavý? Výborně kopnutými penaltami hráčů, od kterých by se to až tak nečekalo. A sice středních obránců. V základní skupině to byl Švéd Granqvist, tentokrát pak Ramos, Piqué, Ignaševič a Kjaer.

V pondělí čeká boj o čtvrtfinále Brazilce, kteří se utkají s Mexičany. Rozjetou Belgii pak zkusí zastavit Japonsko.