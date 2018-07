Cristiano, zůstaň, volají Portugalci. Pořád nám může hodně dát, míní kouč

dnes 12:29

Před dvěma lety dovedl národní tým portugalských fotbalistů k nečekanému triumfu na evropském šampionátu. Když se ve finále zranil, společně s trenérem Fernandem Santosem spoluhráče koučoval od postranní čáry. To během osmifinále mistrovství světa proti Uruguayi (1:2) byl Cristiano Ronaldo na hřišti až do konce, ale stejně to nepomohlo.