Chorvatsko - Dánsko 1:1, bláznivý začátek, rychle srovnává Mandžukič

Skupinou D prošli Chorvaté bez jediného zaváhání. Blýskli se především proti Argentině, kterou porazili 3:0.

„Získali jsme tady určitou reputaci, takže myslím, že si nás nikdo jako soupeře nepřál. Ale musíme to potvrdit proti Dánsku. Kdybychom totiž prohráli, tak bychom na otázku, co jsme tady dokázali, museli odpovědět, že vůbec nic,“ prohlásil před utkáním trenér Zlatko Dalič.

ONLINE: Chorvatsko - Dánsko Utkání sledujeme minutu po minutě.

Ani Dánové zatím neprohráli, na kontě mají výhru nad Peru (1:0) a remízy s Austrálií (1:1) a Francií (0:0).

„Chorvaté jsou sice na vlně, ale my jsme zase zabrali, když nám teklo do bot. Takže když osmifinále nepůjde podle našich představ, nezaskočí nás to, protože jsme si už něco takového prožili. Naopak když se nebude dařit jim, tak nikdo neví, jak zareagují,“ řekl útočník Martin Brathwaite.