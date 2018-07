Nemám slov, říkal dojatý hrdina Cavani. Doufá, že se rychle uzdraví

Ten záběr se velmi rychle stal na internetu hitem.

Portugalec Ronaldo popadl soupeře Cavaniho kolem ramen a doprovázel kulhajícího uruguayského forvarda za postranní čáru, aby se mohl nechat ošetřit.

Férové, sportovní gesto.

Dlouhovlasý kanonýr pak v 74. minutě směrem ke střídačce ukázal prsty mlýnek: „Nejde to, musím střídat.“

Se zafačovaným lýtkem sledoval z lavičky velký protivníkův tlak, snahu změnit stav 2:1, na kterém měl obří podíl právě Cavani. A přece mohl znovu jásat, spoluhráči závěr zápasu zvládli, Uruguay postoupila do čtvrtfinále, kde se střetne s Francií.

„Je to fantazie. Neumím to moc popsat, nemám slov,“ vyprávěl bezprostředně po duelu do kamer. Oči se mu leskly, když se rozhlížel po tribunách a mlčky děkoval fanouškům. „Můžeme dál snít. Jsem šťastný, šťastný, šťastný.“

Proti Portugalsku se střelec pařížského St. Germain stal mužem zápasu. Dvěma zásahy pomohl vyřadit poslední mistry Evropy. Napřed si vyměnil míč se Suárezem a trefil se v 7. minutě hlavou, po změně stran reagoval na Pepého vyrovnání pohlednou technickou ranou.

Obstřel brankáře Ruie Patrícia možná mnohým připomněl způsob zakončení, jímž se proslavil legendární Thierry Henry.

„Uruguay dala ze dvou šancí gól a vyhrála,“ lamentoval portugalský trenér Fernando Santos. A měl vlastně pravdu. Jenže jeho svěřenci si nedokázali poradit s hlubokým blokem soupeře a jeho obrovskou obětavostí.

„To bylo charakteristickým znakem utkání. Naštěstí máme velmi silný tým, co se týče psychické odolnosti. Takticky jsme to zvládli velmi dobře a jsem velmi spokojený,“ uvedl uruguayský kouč Óscar Tabárez.

Ten zatím netuší, zda na čtvrtfinále bude moci Cavaniho, střelce 45 reprezentačních gólů, využít. „S lékaři jsem zatím nemluvil. Máme obavy, ale netušíme, jak vážné jeho zranění je.“

Celá tříapůlmilionová země doufá, že se dlouhovlasý hrdina dá brzy do kupy. Čas má do pátku.