Jako Pelé. Jen Mbappé dokázal, co nejslavnější fotbalista všech dob

dnes 8:29

Byl to jeho zápas, po kterém je srovnáván s Pelém. Kylian Mbappé jako druhý fotbalista v historii dokázal to, co legendární Brazilec, považovaný za nejlepšího hráče všech dob. „Lichotí mi to, ale Pelé je přece jen jiná kategorie,“ usmál se francouzský útočník.