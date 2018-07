Blázniví fanoušci fotbalového MS. Dvanáct dnů traktorem i jiné příběhy

Tak třeba sedmdesátiletý německý penzista Hubert Wirth se na 2 400 kilometrů dlouhou cestu do Moskvy vydal na 82 let starém traktoru, který si to z Pforzheimu šinul „ukrutnou“ rychlostí 20 km/h. Společnost mu dělal pes Hexe a oba nocovali v dřevěném přívěsu ve tvaru sudu. „Byla to nádherná cesta a potkali jsme spoustu zajímavých lidí,“ líčil Wirth v Moskvě. Kdyby ale tušil, jak si jeho milovaní na turnaj povedou, tak kdo ví...

Do Ruska ale na traktoru nepřijel jen on. Dvanáct dní si to ze švýcarského Lucernu mašírovali do Kaliningradu i Werner Zimmermann a Beat Studer, jinak majitel muzea traktorů. S 50 let starým strojem ujeli 1 700 kilometrů a v řízení se střídali po šesti hodinách. „Když se člověk trochu opije, občas dostane hloupý nápad,“ vysvětloval Josef Wyer, který dvojici doprovázel v dodávce.

Když vás žena do Ruska nepustí

Ano, možná to znáte, že v alkoholovém rauši se slíbí cokoliv. A tak když před čtyřmi lety popíjela partička Mexičanů na šampionátu v Brazílii a s úžasem sledovala, v čem přicestovali mnozí jiní příznivci, rozhodli se i oni pustit do dobrodružství. Téměř čtyři roky společně šetřili na starý autobus a cestu do Ruska. Vůz přemalovali, aby bylo na první pohled jasné, komu fandí, a když se chystali vyrazit, Javier – jeden z nich – oznámil, že mu výlet zatrhla přítelkyně.

Žena se poslouchat musí, a tak skutečně zůstal doma, přesto je teď údajně jedním z nejznámějších mexických fandů v Rusku. Parťáci totiž nechali vyrobit jeho papírovou maketu, kterou navlékli do trička s nápisem: „Moje žena mě nechtěla pustit“, a společně s ní projeli už víc než 16 tisíc kilometrů. Údajně ji dostali i na úvodní mač s Německem. Agentury však mlčí, co na to nyní říká seňorita od Javiera.

Letošní Tour de France měří 3 351 kilometrů, ještě o 1 700 víc našlapal Kolumbijec Daniel Quiroga. 43letý muž se v Portugalsku oblékl do fotbalového dresu a na kole se vydal do Ruska. Nebyla to jeho první podivná cesta, už před čtyřmi lety totiž dojel z Kolumbie do Brazílie na motorce. Půjde-li takto dál, nejspíš za čtyři roky dojde do Kataru pěšky. Anebo na jachtě, jako letos jeden anglický „námořník“. Ten připlul z Bulharska k ruským břehům, aby viděl první anglický duel ve Volgogradu.

Deset hodin v taxíku

O strastiplnou cestu nemusí být nouze, ani když už jste v Rusku a máte letenky v kapse. Čtyři peruánští fanoušci zaspali a zmeškali let do Saransku. A tak aby stihli zápas s Dánskem, stopli si v Moskvě taxík.

Je to nějakých 650 kilometrů, a tak taxikář původně kývnul na cenu 600 dolarů. Po 20 minutách jízdy však řekl, že je to moc daleko, a zdražil na 700 dolarů. Ale asi měl rubl nějakou slabou chvilku, a tak dolarová sazba na sedmé z deseti hodin dál rostla. „Zvýšil to na 1 000 dolarů plus plnou nádrž benzinu,“ líčil Rodolf Devercelli. Nakonec se jim pomocí internetového překladače podařilo cenu trochu snížit. „Já řekl, že 1 000 dolarů v žádném případě. Že to bude 800 dolarů a že mu doplníme nádrž.“

Říkáte si možná, že to byl zloděj. Pak vězte, že mnohem lepší lup si zajistil „šikula“, který se v Moskvě vloupal do hotelového pokoje kolumbijského zpěváka Malumy. Ten přijel na světový šampionát, ale odlétá z něj o 800 tisíc (!) dolarů (skoro 18 milionů korun) chudší. Chlapík, který se v hotelu vydával za jeho přítele, mu z pokoje odnesl diamanty, luxusní kufr a 11 kusů hodinek. Takže až se budete balit na dovolenou, možná bude lepší nechat nějaké hodinky a diamanty doma.

Australští Hujerovi v Rusku

V Česku jsou to Hujerovi, v Austrálii teď mohou být synonymem pro početnou rodinu Ryanovi. Brankáři Mathewovi Ryanovi v Rusku fandilo hned 27 příbuzných, kterým cestu na šampionát zaplatil on. Nejstarším byl jeho sedmdesátiletý dědeček a nejmladším tříletý bratranec. „Pozvání přijala jen polovina rodiny, což je štěstí pro moje bankovní konto,“ žertoval Ryan. A vysvětloval, že zájezd uspořádal proto, aby s rodinou sdílel zážitky a měli všichni vzpomínky na zbytek života. Vůbec jsou v australské reprezentaci štědří, protože kouč Bert van Marwijk platil ze svého osm asistentů.

Bacha na sociální sítě

To máte tak, když se chcete pochlubit kamarádům přes ty internety, jací jste pašáci. A pak... Patrička kolumbijských fanoušků propašovala na stadion v atrapě dalekohledu alkohol. Hrdě se při panákování natočila na video, poslala je do (virtuálního) světa, kde se rychle rozšířilo. A po pár dnech jeden z aktérů dostal padáka. Letecké společnosti Avianca Cargo se totiž nelíbilo chování jejich zaměstnance, který porušil „firemní principy a hodnoty“.

Když se k tomu přidalo se „selfíčkovým“ videem trio Kolumbijců, které při onom zápase v Saransku učilo dvě japonské fanynky španělské vulgarismy, jež urážely jejich vzhled, zasáhlo kolumbijské ministerstvo zahraničí. Prosilo občany, ať se v Rusku chovají slušně. Guillermo Morales, jeden z „lektorů“, se sice omluvil, sváděl to na alkohol, ale stejně jemu a jeho kumpánům ruští pořadatelé zablokovali vstupenky na další zápasy.

Anglická fanynka Jess zase před duelem s Panamou na Twitter napsala, že pokud dá gól její oblíbenec John Stones z Manchesteru City, vytetuje si jeho podobiznu. Mělo to být jen plácnutí, protože jako stoper měl v předchozích 27 mačích na kontě nula branek, jenže Panamě nasázel dva, a tak se její slib rychle po síti rozšířil. Brzy měl tisíce lajků, tři tisíce retweetů a zareagoval na něj i Kyle Walker, další z anglických reprezentantů. Slíbil, že tetování zaplatí. A navrhoval rovnou dvě – za oba góly. Jak to s Jess bude, není jasné. Kvůli nečekanému náporu byl její účet zablokován. Ale Anglie ještě nekončí...