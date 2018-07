Maladci! Díky bohu za penalty, ulevil si Akinfejev. A trenér? Neslavil

Maladci! Maladci! Maladci! ozývalo se z tribun stadionu v moskevských Lužnikách i v ruské kabině. A následně také na Rudém náměstí v Moskvě, kde národ slavil nečekané vítězství.

Stalo se to: Rusko vyřadilo na penalty favorita ze Španělska a zahraje si čtvrtfinále mistrovství světa.

„Fantazie,“ zářil Akinfejev. „Celý druhý poločas jsme tvrdě bojovali, věřili jsme, doufali jsme v penalty a měli jsme štěstí. Díky bohu za to,“ pokračoval.

Rusové hráli přesně to, na co měli a zvládli to perfektně. Bránili, bránili, bránili. „S každým hráčem jsem mluvil individuálně a přesvědčoval jsem je, že jiným způsobem nemáme šanci Španělsko vyřadit,“ tvrdil kouč Stanislav Čerčesov.

A měl pravdu.

S pěti obránci Rusové zavřeli vlastní pokutové území tak pečlivě, že se do něj Španělé za celý zápas skoro nedostali. A když náhodou ano, brankář Akinfejev, muž zápasu, byl připravený.

„Kdepak muž zápasu. Ta cena patří celému týmu a hlavně našim fanouškům,“ tvrdil po utkání, které Rusové dohráli na hranici vyčerpání. A někteří možná spíš za ní.

„Holt si budeme muset víc odpočinout,“ prohlásil suše trenér Čerčesov. Vůbec bylo zajímavé ho sledovat...

Na penaltu Arťoma Dzjuby v průběhu první půle se nedíval. A když Akinfejev v rozstřelu vychytal vítězství, zůstal stát, ani se nehnul.

#RUS coach Stanislav Cherchesov is ALL BUSINESS...didn't even flinch when the winning save was made #WorldCup pic.twitter.com/4JpMuVuXTx — TSN (@TSN_Sports) July 1, 2018

„Všechny emoce zůstaly na hřišti. Jsem na tým nesmírně hrdý, ale teď už přemýšlím nad příštím zápasem,“ vysvětloval v zaplněném tiskovém sále novinářům. Ti ruští mu aplaudovali a také Čerčesov jim s krátce zatleskal.

Ale zachoval si kamennou tvář.

Sám bývalý brankář se přitom ve vypjatých momentech vždy vyžíval. Kdysi v dresu Spartaku Moskva vychytal Real Madrid v Lize mistrů. Psal se rok 1991 a na straně poražených byl tehdy i mladý Fernando Hierro.

O sedmadvacet let později se potkali znovu. A Čerčesov vítězí dál.

Ve čtvrtfinále jeho tým narazí na Chorvatsko, nebo Dánsko.