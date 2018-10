Život bez Cristiana. Real řeší problémy, projeví se i v duelu s Plzní?

O víkendu, už v trikotu Juventusu Turín, vstřelil jako první muž v historii 400. gól v pěti nejsledovanějších ligových soutěžích!

Je pryč. Přitom pořád tady

I když od léta hraje jinde, jeho stopa je v Realu cítit i před dnešním soubojem s Plzní. Bohužel. Možná by bylo lepší, kdyby Ronaldo na perfektně střižené hřiště vyběhl, protože byste věděli předem, kdo bude strhávat největší dávku pozornosti, kdo bude suverénně nejčastěji střílet a stěžovat si u rozhodčích po přihraných pádech.

I kdyby nasbíral třeba hattrick, což ostatně ve španělské lize zvládl čtyřiatřicetkrát (!) za devět let, museli byste smeknout a říct: „Copak lze ubránit supermana?“

Abyste si udělali úplnou představu, co Ronaldo pro Real znamenal, pak vězte, že za 438 soutěžních duelů nastřílel 450 gólů!

„Pokud vyhrajeme, všude si čtu, že nám Ronaldo vlastně nechybí. Jakmile dojde k porážce, jediným důvodem je to, že nemáme Ronalda. Všechno se kolem něj točilo a točí se stále. Jenže už tu není, tak si všichni zvykněte,“ nechal se slyšet rychlonožka Isco.

Povstanou noví šampioni?

Bez Ronalda je zatím mužstvo příliš nevyzpytatelné, ale pořád platí za výjimečné. Hvězdným obsazením i nekonečným sebevědomím. Každého soupeře může rozmetat a to, že se aktuálně výsledkově trápí, je jen shoda okolností.

Například v sobotu Real prohrál doma senzačně s Levante a spadl až na sedmé místo tabulky, ale během utkání mu napočítali 33 střeleckých pokusů a balon držel přes 70 minut utkání. Chvílemi to byla taková jízda, že se hráči Plzně při sledování sestříhaného záznamu museli lehce opotit.

Co z toho plyne? Plzeň se ocitla v situaci, ve které být nechtěla.

Real Madrid vs. Plzeň V úterý od 21.00

Rozhodčí: Grinfeld (Izr.)

Předpokládané sestavy

Real: Navas - Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Isco.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hrošovský, Procházka - Petržela, Hořava, Zeman - Krmenčík. Utkání sledujte v on-line reportáži na iDNES:cz

„Mám kabinu plnou šampionů a v těžkých chvílích ti šampioni povstanou,“ prohlásil trenér Julen Lopetegui v prosluněném poledni.

Real Madrid MUSÍ zabrat. Kvůli vlastní reputaci, kvůli podrážděným fanouškům i kvůli ztrátám, které v posledních týdnech nasbíral. Z pěti uplynulých zápasů získal jediný bod a vstřelil jediný gól. Trenér Lopetegui je zralý na padáka a včera se vynořila zpráva, že by kvůli mizerné produktivitě mohl v lednu přijít Zlatan Ibrahimovic, 37letý kanon, který momentálně hrává za Los Angeles Galaxy.

Vždyť i putování Ligou mistrů se kvůli nečekané porážce 0:1 v Moskvě zadrhlo, takže okolnosti Realu velí, že právě dnes večer musí přidat.

Vyhrát nestačí. Měla by to být gólparáda, aby se tým naladil na víkendový superšlágr s Barcelonou.

Výraz trenéra Julena Lopeteguie po prohře Realu Madrid s Levate hovoří za vše.

„Real má pořád největší zvuk. Nějaké klopýtnutí pro něj nic moc neznamená. Budou si proti nám chtít zastřílet,“ neskrýval záložník Milan Petržela.

Jak hrát proti gigantům?

Pro Plzeň je naopak duel na kouzelném Estadio Santiago Bernabeu historickou výzvou. Tím spíš, že už ví, jak souboje s giganty vypadají. Občas měla Viktoria štěstí, že se vyhlášenému soupeři příliš nechtělo, což využila třeba k remíze s AC Milán, ale jinak bývá obrovský kvalitativní rozdíl jasně patrný.

S Barcelonou, Manchesterem City nebo Bayernem Mnichov se objevily dlouhé pasáže, ve kterých mohla Plzeň jen doufat, že zápas neskončí fiaskem. To samé prožila i na začátku října s AS Řím, od kterého přivezla potupu 0:5.

Poslední zápas by měl zapůsobit jako odstrašující příklad. Pokud by český šampion předvedl stejně odevzdaný výkon, ošklivě by narazil. Nezapomínejte, jaký obr stojí proti! Nejbohatší klub světa.

Obhájce titulu.

Mužstvo z jiné fotbalové galaxie, kterou prezentují pánové Modrič, Kroos, Benzema, Bale, Marcelo, Sergio Ramos nebo Isco. „Můžeme maximálně překvapit,“ říká trenér Pavel Vrba.

Majestátní aréna na Avenida de Concha Espina nebude dnes večer plná, Plzeň nijak zvlášť neláká, ale nebojte se, přes 50 tisíc fanoušků přijde určitě.

Plzeňská branka bude v obležení a nejspíš ji neobsadí klasická jednička Kozáčik, nýbrž náhradník Aleš Hruška. Dva tisíce fanoušků, kteří do Madridu vyrazili ze západu Čech, zkusí vysoko pod střechou doufat, že síť za Hruškou se nezatřepetá příliš často.

I porážka o gól nebo o dva by se zřejmě dala považovat za úspěch. Všechno lepší by byl zázrak.