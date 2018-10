Když Češi narazí na Real. Postupový gól Skuhravého či statečný boj Sigmy

Třikrát na nejúspěšnější, nejlepší, nejslavnější, prostě největší klub planety narazila Sparta, jednou Dukla Praha a Olomouc.

Celkově z deseti zápasů dvakrát dokázala vyhrát Sparta. Ta uhrála i remízu jako Olomouc a Dukla. Pětkrát vyhrál Real.

Real Madrid - Dukla Praha 4:0, 2:2 podzim 1964, 1. kolo Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ)

Dukla se k zápasům s tehdy už pětinásobným vítězem nejprestižnější klubové soutěže dostala kuriózně. V předkole totiž souboj s Górnikem Zabrze (4:1 a 0:3) nerozhodl ani třetí dodatečný duel na neutrálním hřišti, skončil 0:0 i po prodloužení. A tak sudí mezi kapitány hodil mincí.

První utkání Dukle proti Realu nevyšlo, v Madridu podlehla 0:4 a odveta na Strahově byla jen formalitou. Zvlášť když v úvodu hosté dali gól. Po hodině hry však Geleta dvěma brankami skóre otočil, vedení však domácí neudrželi, inkasovali čtyři minuty před koncem. Tenkrát za Duklu nastupovali i Masopust, Pluskal, Vacenovský, Ladislav Novák, Jelínek - parta ze stříbrného mistrovství světa v Chile z roku 1962.

Real Madrid - Sparta Praha 3:0, 1:2 jaro 1968, čtvrtfinále PMEZ

Sparťané na cestě mezi nejlepších osm týmů kontinentu vyřadili norský Skeid a Anderchlet po výsledcích 3:2 a 3:3, celkem pět gólů v obou duelech s belgickým šampionem dal legendární Václav Mašek.

Proti Realu sparťanům podobně jako předtím Dukle nevyšel zápas v Madridu (0:2). Ale v odvetě šanci přece jen měla: vedla 2:0 po gólech Kvašňáka a Dyby, následně po přestávce Mráz trefil tyč. Real však spasil známý útočník Gento parádní střelou do šibenice.

Sparta Praha - Real Madrid 3:2, 1:1 podzim 1983, 1. kolo Poháru UEFA

Jediný souboj, kdy český klub přes Real Madrid postoupil. Sparta pak vyřadila i Lodž a Watford, ve čtvrtfinále však smolně vypadla s Hajdukem Split.

Proti Realu nastoupila nejdřív doma na Letné, pokaždé vedla, Real dvakrát vyrovnal. Gól dali Chovanec přízemní střelou z přímého kopu, poté útočníci Procházka a Griga, který dostal kolmici mezi obránce, setřásl je a obešel i brankáře.

V odvetě Real Madrid vedl od 23. minuty, v 74. vyrovnal osmnáctiletý náhradník Skuhravý. A to takřka celý druhý poločas hráli hosté bez vyloučeného stopera Beznosky. Tenkrát měla Sparta vynikající tým: Bielik, Straka, Ivan Hašek, Chovanec, Lavička, Griga, Calta a legendární Jan Berger, trenérem byl Václav Ježek.

Na lavičce soupeře velel Alfredo Di Stefano, hráli Camacho, Juanito, Stielke, Santillana či Isidro.

Olomouc - Real Madrid 1:1, 0:1 jaro 1992, čtvrtfinále Poháru UEFA

Slavná pohárová cesta Sigmy Olomouc přes irský Bangor, Torpedo Moskva a Hamburk. Zatarasil ji až Real a to s velkými potížemi.

„Škoda, že jsme na Real nenarazili už na podzim, to bychom měli možná větší šanci,“ vzpomínal po letech Pavel Hapal, jeden ze symbolů tehdejší Sigmy společně s Marošim, Kotůlkem, Kovářem, Látalem, Kerbrem a především trenérem Brücknerem.

V prvním utkání doma právě Hapal vstřelil gól, do půle vyrovnal Hierro. V odvetě to dlouho bylo 0:0, domácí skórovali až osm minut před koncem. „Myslím, že jsme měli na to přes Real přejít. Chybělo opravdu málo,“ říkal Hapal.

Za Real tenkrát nastupovali Míchel, Sanchís, Hagi či Butrageňo.

Sparta Praha - Real Madrid 2:3, 0:3 podzim 2001 a jaro 2002, osmifinálová skupina Ligy mistrů

Rozjetá Sparta, proti ní světové hvězdy Casillas, Hierro, Roberto Carlos, Figo, Raúl, Morientes, Zidane.

„Ještě nikdy jsem neviděl, aby české mužstvo hrálo s opravdovým velkoklubem tak aktivní hru,“ řekl sparťanský trenér Jaroslav Hřebík.

Navzdory porážce vyprodaná Letná svému mužstvu dlouho tleskala. Sparta prohrávala. Jakmile vyrovnala, Real za pár okamžiků šel znovu do vedení.

„Že by mě přepadala nostalgie? Ani ne, ze vzpomínek žít nemůžeš. Když jsem nedávno ten gól dostal od kamaráda mailem, odepsal jsem mu: Co mi to posíláš za komedie?“ vzpomínal záložník Rastislav Michalík, který po půlhodině vyrovnal na 1:1.

„Sparta nám nic nedarovala, byl to dobrý zápas,“ říkal na tiskovce trenér Realu Vicente del Bosque, který později dovedl Španěly k titulu mistra světa (2010) i triumfu na Euro 2012.

Odveta na Santiago Bernabeu se hrála až na jaře 2002, kdy Sparta už ztratila část ze své podzimní síly i vinou odchodů Labanta s Martinem Haškem či zranění.