Kapitán Hubník: Duel s Realem? Řadím ho k těm největším za nároďák

Real Madrid vs. Plzeň V úterý od 21.00

Rozhodčí: Grinfeld (Izr.)

Předpokládané sestavy

Real: Navas - Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Isco.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hrošovský, Procházka - Petržela, Hořava, Zeman - Krmenčík. Utkání sledujte v on-line reportáži na iDNES:cz

Řekl byste, že vás čeká největší zápas kariéry?

Řadím ho k těm největším za nároďák. Podobné byly i zápasy s Bayernem Mnichov nebo Manchesterem City v Lize mistrů.

Vybral byste v Realu jméno, na které se nejvíc těšíte? A které bude nejvíc zlobit?

Těším se na Real jako takový a rozhodně nejvíc budou zlobit útočníci. Hlavně Benzema bude hodně nepříjemný.

To, že Cristiano Ronaldo v létě přestoupil, vás spíš mrzí nebo je to úleva?

Mrzí nemrzí, to je prostě fotbal. Spousta kluků by si proti Ronaldovi chtěla zahrát, já už to štěstí měl (v přáteláku s Herthou Berlín v roce 2011). I když už v Realu není, tým má i bez něho pořád obrovskou kvalitu.

Už jste se v kabině domlouvali, s kým byste si po zápase chtěli vyměnit dres? Aby nedošlo k nedorozumění jako kdysi s Lionelem Messim v Barceloně.

To neřeším a ani řešit nebudu.

Real v posledních zápasech počítá vážné ztráty. Jak na ně nahlížíte vy?

Není to pro ně ideální, propírají je v novinách. Nedávají góly, ale šancí si vytvářejí spoustu. Víme, že sílu mají obrovskou. I když nevyhrávají, tak v každém zápase mají v průměru pětadvacet střel. Že nedali šance, to nesnižuje jejich kvalitu. Doufám, že by neproměňování mohlo pokračovat ještě proti nám.

A když ne? Nemáte strach, aby to večer nerozbalili?

To ne. To bychom tu vůbec nemuseli být.

Mimochodem, při poháru ve Vyškově jste si vyzkoušeli obranu na tři stopery. Mohla by být proti Realu užitečná?

To je spíš otázka na trenéra. Ještě neznám sestavu ani to, v jakém rozestavení budeme hrát.