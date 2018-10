Plzeňští před odletem do Madridu: Borci z Realu si budou chtít zastřílet

Fotbal

Zvětšit fotografii Plzeňští fotbalisté před odletem do Španělska k utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Zleva Aleš Čermák, Roman Procházka a Milan Havel. | foto: www.fcviktoria.cz

dnes 11:37

Pro většinu z nich to bude vrchol kariéry. Zápas s Realem Madrid, fotbalovým gigantem, třináctinásobným vítězem Champions League. „Je to velká věc. Nevím, jestli ještě někdy budeme mít možnost si proti němu zahrát,“ řekl před odletem do Španělska plzeňský záložník Patrik Hrošovský.

Po sedmé ráno vyrazili autobusem od stadionu ve Štruncových sadech na letiště, odtud se přesouvají do Madridu. V pondělí večer už si plzeňští fotbalisté zatrénují na Santiago Bernabeu, kde o den později ve 21 hodin nastoupí. Real Madrid - Viktoria Plzeň úterý 21.00, vysílá O2 TV Sport Předpokládané sestavy Real: Navas - Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Isco. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hrošovský, Procházka - Petržela, Hořava, Zeman - Krmenčík. Rozhodčí: Grinfeld - Šimon, Hassan (všichni Izr.) „Ten stadion znám jenom z televize. Jsem hrozně zvědavý, jak to tam bude vypadat,“ svěřil se záložník Milan Petržela. „Je to podobné, jako když jsme letěli do Barcelony. Nikdo od nás nic nečekal a chtěli jsme se vrátit s nějakým rozumným výsledkem,“ vzpomněl si Petržela na sedm let starou událost, kterou ze současného kádru pamatují už jen Limberský, Řezník a zraněný Kolář. Plzeň má na velké zápasy štěstí. V Lize mistrů, mezi fotbalovou smetánkou, je potřetí v historii a znovu ji čeká souboj s obhájcem trofeje. S Barcelonou z toho byly porážky 0:2 a 0:4. Dva roky nato proti Bayernu Mnichov zase výsledky 0:5 a 0:1. „Teď máme Real, na který jsme se všichni těšili, tak uvidíme, jak to dopadne,“ prohodil Petržela.

Sledujte Real v pivovaru Město Plzeň ve spolupráci s klubem přichystalo pro fanoušky speciální akci, která nabídne sledování úterního zápasu Ligy mistrů přímo v plzeňském pivovaru. Doprovodný program odstartuje už dvě hodiny před utkáním (19.00). Plzeň bude čtvrtým českým klubem po Spartě, Dukle a Sigmě Olomouc, který na slavnou značku narazí. A může být ráda, že je to zrovna v období, ve kterém Real Madrid klopýtá; s novým koučem Julenem Lopeteguim nezvítězil už pětkrát v řadě. Hlasitě se mluví dokonce o trenérské výměně. „Jenže oni měli slabší období i na startu minulé sezony a nakonec vyhráli celou Ligu mistrů. Pořád mají obrovskou kvalitu,“ varuje Hrošovský. „Ti borci jsou tak sebevědomí a v pohodě, že je to ani nerozhodí. Spíš si proti nám budou chtít zastřílet,“ tuší Petržela, který v letošní Lize mistrů neodehrál ještě žádnou minutu. Minuly ho zápasy s CSKA Moskva (2:2) i s AS Řím (0:5), po nichž je Plzeň na dně tabulky G. Proti Realu ovšem 35letý fotbalista možná šanci dostane - jiní krajní hráči Kovařík s Kopicem totiž kvůli zdravotním problémům nenastoupí.