Reakce ze Sparty. Stramaccioni: Hráči Liberce uráželi Ben Chaimův původ

Na webových stránkách Sparty doslova stojí: Trenér v reakci na útok Trpišovského.

„Takový osobní útok od trenéra soupeře k mému hráči je neakceptovatelný. Ben Chaim čelil celých devadesát minut vulgaritám od hráčů Slovanu, včetně urážek směřujících k jeho židovskému původu. To je hodně závažné,“ uvedl Stramaccioni, trenér Sparty.

Podle tiskového mluvčího Sparty Ondřeje Kasíka urážel Ben Chaima liberecký kapitán Vladimír Coufal.

„Pokud budeme do médií vyprávět všechno, co jsme slyšeli od hráčů Liberce, strávíme tím týden. Co se stalo na hřišti, tam má také zůstat. To je nepsané pravidlo našeho sportu,“ doplnil Stramaccioni.

Sparta si v neděli z Liberce odvezla pouze bod, přestože v zápase dlouho vedla a ve druhém poločase hrála čtvrt hodiny v jedenácti proti devíti. Přesto právě během té chvíle inkasovala vyrovnávací gól, a když sudí Zelinka posléze vyloučil i sparťana Čiviče, hosté se už k ničemu nedostali a přesilovku nezvládli.

Nespokojení fanoušci pak na sparťany čekali před stadionem v Praze na Letné, kde si podle příspěvků na sociálních sítích „byli s týmem vyříkat pár věcí.“